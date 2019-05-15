Ekrem İmamoğlu'ndan Tevfik Göksu'ya 'Trabzon' tepkisi: 1 oy için ne yapacaklarını şaşırdılar

YSK kararı ile mazbatası iptal edilen Ekrem İmamoğlu, Bodrum'dan yola çıkan ve İstanbul üzerinden Samsun'a gidecek olan Türkiye'nin ilk yelkenli okul gemisi STS Bodrum'u, demirli olduğu Kalamış Marina'da ziyaret etti.

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan İmamoğlu, "Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, dün bir programda sizin kazanmasına en çok Yunan medyasının sevindiğini ifade ederek, Yunanlarla Trabzonluları benzetti. Bu konudaki değerlendirmenizi alabilir miyiz?" sorusunu şöyle yanıtladı:

''Açıklamayı izlemedim ama arkadaşlarım anlattı. Aslında izleme tenezzülünde bulunmak istemedim. Gerçekten seviye çok düştü. Ne diyeceklerini şaşırdılar. Zavallılık olarak nitelendiriyorum. Üzülüyorum. Bir kurgu, bir oyun. Zihinlerinde neler dönüyormuş bu insanların aklım ermiyor. Trabzonlulara Yunan yaklaştırmaları. Bir oy için neler yapacaklarını şaşırmış durumdalar. Kime nasıl hitap edeceklerini, Ekrem İmamoğlu'nu nasıl karalayacaklarını şaşırmış durumdalar. Güneş balçıkla sıvanmaz. Sanırım Trabzonlulardan da özür dilemiş. Trabzonlu hemşehrilerimiz bu tarz davranışları insan yerine koymaz. Umursamaz bile. İnşallah bu tür seviyesiz yakıştırmalardan, davranışlardan kurtulurlar. Hele hele bir belediye başkanı işine baksın. Esenler'in bir sürü sorunu var. 0.30 metrekare kişi başı yeşil alanı var Esenler'in. 25 senedir orada yöneticisiniz, bunları konuşun. Bunları anlatın. Orada oturan okuyamamış bir çocuğumuzun evindeydim dün akşam. İftarımı açtım. 3 ay ilgi gösterince diplomasını aldı o gencimiz. Onlarla uğraş. Sokaklarına bak. Parklarına bak. İnsanlara insanca yaşam ortamları hazırla. Bırak Ekrem İmamoğlu'nu. Millet sevdi İmamoğlu'nu."