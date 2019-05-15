İYİ Parti 23 Haziran stratejisini belirledi: Beka değil hak seçimi

Cumhur İttifakı’nın, İstanbul’da yürütmeyi planladığı “hemşerilik” siyasetine İYİ Parti de karşılık verecek. Bu kapsamda İYİ Parti, İstanbul’da MHP’li seçmene yönelerek, “bu seçimlerin bir beka seçimi değil, bir hak seçimi olduğunu” anlatacak. Parti yönetimi, “yüz yüze iletişimi” baz alacak. Partililer, sadece esnaf ziyareti yapmayacak, mahalle ve ev ziyaretleri de gerçekleştirilecek. Ziyaretlerde “hukuk ve adalet” vurgusu yapılacak.



Seçmene seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “hakkın yerini bulması için yeniden seçilmesi gerektiği” anlatılacak ve seçimlerin “Cumhur İttifakı’nın söylediği gibi bir beka seçimi değil, bir hak seçimi olduğu” söylenecek. 23 Haziran günü de partinin tüm hukukçu kadrosu sandık başında olacak. İYİ Parti’nin özellikle kampanyayı, “ekonomik durum ve kardeşlik vurgusu üzerine yürüteceği” ifade edilirken, MHP’li seçmenin yoğun olduğu yerlerde “şiddet ve kutuplaştırıcı söylemden uzak durulacağı” kaydedildi.