CHP dersine iyi çalışıyor

İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu’nun deyimi ile, “31 Mart’ta mağdur edilen 16 milyon İstanbullu adına o mazbata geri alınacak” hedefi ile, İstanbul’da kelimenin tam anlamıyla bir “İğne oyası işler gibi” alan çalışması yapılıyor.



Dün İstanbul’da bir grup gazeteci, televizyoncu ve yazarla bir araya gelen CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu, “Büyük bir miting ya da mitingler serisi yapmak yerine, alanda tek tek semtlerde, mahallelerde ve özellikle de 31 Mart’ta sandığa gitmeyen seçmenin yoğun olduğu bölgelerde, yer yer hemşeri örgütleri üzerinden çalışmanın önemini” anlattı. AKP+MHP tabanından yaklaşık 450 bin kişi hacminde büyük bir kitlenin sandığa gitmediğini, ve bu insanların 23 Haziran’da sandığa gelmelerininin sonucu nasıl etkileyeceği üzerine odaklandığını anlatan Kaftancıoğlu, ilçe ilçe, sandıktan uzak duran seçmen kitlesini de hedefleyerek bu yönde çabalarını “nokta atışı” şeklinde yoğunlaştırdıklarını da söyledi.



Örneğin; Fatih’te yüzde 19, Beyoğlu’nda 19.12 , Şişli’de 19.04, Beşiktaş’ta 18.5 gibi oranlarda sandığa gitmeyen seçmen bulunuyor. Bu insanlara, 31 Mart sonucunun ve İmamoğlu’nun mazbatasının “gaspedilmesinin yarattığı mağduriyeti” anlatmayı hedefliyor CHP.



Bir yandan da, 23 Haziran seçiminde sayım ve tasnif aşamasında bir açık bırakılmaması amacıyla, “Geçen seçimdekinden farklı olarak, sadece ıslak imzalı sandık tutanaklarını değil, aynı zamanda sayım döküm tutanaklarını da kayıt altına alacaklarını” anlatan Kaftancıoğlu, “23 Haziran’da, 31 Mart’tan farklı olarak bin 919 binada bin 919 avukat değil, 31 bin 186 sandıkta 31 bin 186 avukat görev yapacak. CHP, İYİ Parti müşahitleri ve sandık görevlileri haricinde, İstanbul Gönüllülerimiz de devreye girecek. Ayrıca partimizin eğitmen kadrosundan bin kişi ile de İstanbul’u tahkim ediyoruz” diyerek, “Bu kez işi şansa bırakmayacaklarını” belirtiyor.



CHP, öyle görülüyor ki, “24 Haziran 2018’de ve 31 Mart’ta AKP iktidarının yarattığı öfkeyi, bu kez umuda dönüştürmek ve gürültü koparmadan, kavgacı bir ortamdan uzak durarak, mağduriyeti zafere dönüştürebilmek için” her zamankinden daha kararlı görünüyor.



Buna, seçim gecesi sağlıklı veri akışı, medya ve kamuoyu ile sağlıklı iletişim konusundaki 31 Mart gecesi olumlu deneyimleri 23 Haziran’a taşımak da dahil.



Dr. Canan Kaftancıoğlu, bu kez sadece ve İYİ Parti tabanında değil, iktidar partisinin geleneksel oy tabanında bile “İmamoğlu’nun hakkının yendiği ve İstanbul’da yerel iktidarın 31 Mart’ta el değiştirmiş olduğu algısının” güçlü olduğuna inanıyor.