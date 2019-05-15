AKP, İstanbul’da Kürt yurttaşların oyunu almak için yeni strateji uygulayacak

İstanbul seçimlerinin iptal edildiği 6 Mayıs’ta Abdullah Öcalan’ın avukatlarıyla görüştürüldüğünün kamuoyuna duyurulması yaklaşık 10 gündür siyaset dünyasında yeni bir tartışmaya neden oldu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin daha önce Öcalan’ın avukatlarıyla görüştürülmesine kesin bir dille karşı çıkmasına karşın geçen hafta gazetecilerle görüşmesinde “Bana sorarsanız avukatlarıyla görüşsün” açıklamasını yaptı. Kulislerde MHP lideri Bahçeli’nin de bu konudaki görüşleri Cumhur İttifakı’nın seçimler dolayısıyla Kürt seçmene yönelik bir hamle olarak değerlendirildi.



Dikkat çeken açıklama



Son olarak TBMM Genel Kurulu’nda önceki gün HDP’nin devam eden açlık grevleri ve İmralı’daki tecritin kaldırılması konusunda verdiği önergenin görüşmelerinde çözüm süreci döneminde akil insanlar heyetinde yer alan AKP Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman’ın yaptığı konuşma da dikkat çekti. AKP’li Yayman, genel kurul kürsüsünden yaptığı konuşmada, “Sizler de çok iyi biliyorsunuz ki değerli arkadaşlar, İmralı Adası’nda Abdullah Öcalan’la görüşme meselesi uzun zamandır devam ediyor. Burada, Abdullah Öcalan’ın zaman zaman, kendi talebiyle, avukatlarıyla görüşmek yerine ailesiyle görüşme talebinin olduğunu biliyoruz, zaman zaman avukatlarıyla görüşme var, ama ‘sekiz yıldır görüşme yoktur’ ifadesi doğru değildir. Bunları siz de biliyorsunuz ve bu konuda hükümetimizin sürekli teması var, arayışları var, bu konuyla ilgili yapılan çalışmalar var” diye konuştu.



HDP kaynakları söz konusu çıkışla bir beklenti yaratılmak istendiği, Kürt seçmenin oyunu almaya yönelik bir hamle olduğu görüşünü dile getiriyor. Partili kaynaklar, partinin bu konuda eş genel başkan düzeyinde görüşünün belli olduğunu, 23 Haziran seçimlerinde HDP’nin demokrasiden yana tavır alacağı görüşünü vurguluyor.