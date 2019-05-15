İstanbul vaatleri kabul edildi, öğrenci mavi kartları 40 TL oldu, suda yüzde 46’ya varan indirim yapıldı

İBB Meclisi’ne dün tartışmalar damga vurdu. İYİ Parti Meclis üyesi İbrahim Özkan ve CHP Meclis Üyesi Seyfi Erbaş, AKP İBB Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu’nun Trabzonlulara yönelik “Yunan” benzetmesine tepki gösterdi. CHP, İBB Grup Başkanvekili Doğan Subaşı da Göksu’nun FETÖ lideri Fethullah Gülen’i öven sözlerini anımsattı.



Tartışmaların ardından gündeme geçildi. İBB Meclisi’nde İmamoğlu’nun ücretsiz ulaşım ve ulaşım indirimiyle ilgili talimatları oybirliğiyle kabul edildi. 200 geçişlik aylık öğrenci kartı 85 TL’den 40 TL’ye indirildi. Ayrıca alınan bir diğer kararla Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Açık Öğretim Sınavı, Liseye Geçiş Sınavı ve Kamu Personeli Seçme Sınavlarına gireceklere toplu ulaşım araçları ücretsiz olacak. İmamoğlu’nun talimatını verdiği CHP’lilerin de pazartesi meclis oturumunda sunduğu 0-4 yaş arasındaki çocukların annelerine ve 12 yaşından küçük çocuklara ücretsiz taşıma kartı verilmesi önerisi, konu Cumhurbaşkanlığı’nın yetkisinde bulunduğu gerekçesiyle ilgili komisyonlar tarafından uygun bulunmadı.



Yıldırım’ın vaadi olarak sunuldu



İmamoğlu tarafından 3 Mayıs’ta gönderilen yazıda ilk 20 metreküp tüketimde yüzde 40 oranında indirime gidilmesi yönünde çalışmaların yapılması için İSKİ Yönetim Kurulu gündemine sunulması talimatı verilmişti. İBB Meclisi’ne dün AKP’nin İBB adayı Binali Yıldırım’ın seçim vaatleri arasında yer aldığı iddia edilerek yüzde 46’ya varan su indirimi raporu geldi. Rapor oybirliğiyle tartışmalar eşliğinde kabul edildi. Her ay enflasyon oranında otomatik zam yönteminden de vazgeçildi. Buna göre 6 kişilik bir ailenin 103 TL olan faturası 63 liraya düşmüş oldu. Hanede kişi sayısı arttıkça indirim de artacak. Bu rakamlar kasımda yapılacak İSKİ Genel Kurulu’na kadar geçerli olacak. İşyerleri tarifsesinde ise yüzde 10 indirim sağlanacak.



İBB’nin borcu 27 milyar



Meclise ayrıca “İBB 2018 yılı Mali Yılı Kesin Hesabı” da geldi. CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, İBB’nin mali borçlarının 22 milyar liradan 26 milyar 800 milyon liraya yükseldiğini açıkladı. 2016 yılı sonu itibarıyla İBB’nin borçlarının 13 milyar lira olduğunu belirten CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, “2 sene içerisinde 100’de 100’den fazla artış anormal bir artış” dedi. Hesap AKP’li Meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildi.