'İmamoğlu'nu bütün Karadenizlilerin vicdanına teslim ediyorum'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu FOX TV'de Çalar Saat programında İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtlıyor.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

Bu akşam Sunay Akın'ın Bakırköy'de sunuşu olacak. Ben de katılacağım. Keyifli bir gece geçireceğiz. 16 Mayıs'ı 19 Mayıs'ı biz milli günleri heyecanla kutluyoruz.

4 Tane oy pusulası veriliyor size. Mühürleri basıp aynı zarfa koyuyorsunuz. seçmen aynı seçmen, sandık aynı sandık. Sonra diyorsunuz ki 3'ünde bir şey yok İBB'yi iptal ediyorum diyorsunuz. İnancı olan aklı olan bir insan bunu söyleyemez. Hiçbir hukuki gerekçe yok yazmadılar. 7 kişi oturup gerekçe yazmıyorlar. Kim onlara talimat verdiyse... Bunu açıklayacaklar mı? Şu gerekçeyle iptal ettik. Akla aykırı , hukuka, vicdana akla aykırı bir uygulama. Bir yanlışlık yaptık diyorsan 39 ilçeyi iptal ediyorum dersin.

Bütün dünyanın merak ettiği şey neye göre iptal? 7 kişi vicdanını kararttı bu oyu verdi.

(Sadi Güven'in seçim iptal edilmesin oyu) Belki vicdanı rahatsızdır. Bu kadar da olmaz deyip herhalde reddetmiştir. Ben YSK'ya güvenemiyorum. YSK milletin iradesine darbe yapmıştır.Bizim rakibimiz artık YSK'dır.

Büyükşehir başkanlığı oylarını iptal ettik şu gerekçeyle ettik, diğerlerini bu gerekçeyle etmedik diyebiliyorlar mı? Uygulama vicdana, ahlaka, hukuka aykırı bir uygulama. Biz dilekçe verdik, madem sandık kurullarında bir hata oldu, o zaman dersin ki 39 ilçede ben seçimi iptal ediyorum. Bunun bir mantığı vardır?

(23 Haziran'da ne olacak?) Kazanacağız. 23 Haziran'da elbette sandıklara sahip çıkacağız. Hiçkimsenin şüphesi olmasın. 23 Haziran'da göreceksiniz çok güzel şeyler olacak.

(İsmail Küçükkaya: Erdoğan çaldılar diyor. Binali Yıldırım önce bir sessiz kaldı sonra o da çaldılar dedi.) Bizim uzmanlık alanımız vicdan ahlak ve hukukun üstünlüğüdür. Onların uzmanlık alanı hırsızlık ve çalmaktır.

(İsmail Küçükkaya: Vatandaş diyor ki biz kime güveneceğiz?) Her vatandaş kendine güvenecek. Benim irademe darbe vurdular. Ne olursa olsun sandığa gidip oyumu kullanacağım. Darbeye karşı demokrasiyi kullanacağım.

İstanbul'u İstanbullular teslim alacak. Hiç şüphe etmesinler. İmamoğlu mazbatasını aldı. Aynı şey olacak. binler kişiyle beraber mazbatasını alacak görevini yapacak. Acaba mazbatayı verirler mi diye kimsenin şüphesi olmasın. Sandığa gidin oyunuzu kullanın gerisini bize bırakın. Seçmen listelerinin de hepsi kontrol ediliyor. Her sandıkta görevlilerimiz olacak.

Biz istemiyoruz erken seçim. Yaptığımız seçim İBB seçimi, Ekrem beyi tekrar seçeceğiz koltuğa oturtacağız. Kul hakkına karşı direnmek hepimizin boynumuzun borcudur. Bunun siyasetle alakası yok. Bende bir merhamet var. Ya siz Ramazan ayının birinci günü gittiniz İstanbul halkının iradesini aldınız.

Saldırıyla ilgili açıklama

(Derin bir kaygı içindeyim. Size linç girişiminde bulunuldu. Ben çok üzüldüm. Kaygım niye arttı? Bu girişimde bulunanlar serbest kaldılar. Elleri öptüler. İnönünün Uşak'ta yaşadığına benzer bir olay. Verilmiş bir sadakamız varmış)

Bir tezgah olduğu belliydi zaten. Türkiye adına acı bir olay. Beni asıl üzen bir şehit cenazesinde bunların olmasıdır. Oraya gelen insanlar bizler bir şehit cenazesine katıldık. Bir devlet töreni. Namaz kılınır dualar okunur helallik alır sonra şehit cenazesini uğurlarız. Doğru dürüst namaz kıldırmadılar. Aynı saldırıyı bana Şavşat'ta yapılmıştır. Burada da benzer bir olay var. Kesinlikle planlıydı. Ben vatandaşımı hiç suçlamadım. Bazı kadınların çok tepki verdiklerini biliyorum. Türkmen köyü olduğunu söylendi bize. Önümüzdeki günlerde daha farklı görüntüler ortaya çıkacak. O saldırganlar serbest bırakıldı. Siyasi talimat olmasaydı serbest kalmazdı zaten.

(Kokmadınız mı?) Kokmadım, niye 3,5 çapulcudan mı korkacağım. Çok kalabalıktı. Bağıranlar, taş atanlar... Ben inançlı bir insanım. Allah'ın verdiği canı Allah alır. Neden korkacağım.

(İmamoğlu'na Yunan diyen Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu sorusu?)

Bunu nerede söylüyor? İftar sonrasında söylüyor. Burada güzelliklerden bahsedeceksiniz, yeri geldiğinde İstanbul'un sorunlarından bahsedeceksiniz. Siyasetten bahsetmeyeceksiniz. Arkadaş sen oruç mu tutuyorsun? Irkçı söylemler... Ben Ekrem İmamoğlu'nu Karadenizlilerin vicdanına emanet ediyorum. Aklı olan herkes bilir bir gönderme yapıyor... Dinleyince aklı başında bir insan olmadığı çıkıyor zaten ortaya. Bu dil iftar sofrasında kullanılacak bir dil değil.

(Mazbatanın geri alınması) Önceden tezgah kurulmuştu. Herkes biliyordu zaten bunu. YSK'nin içinde yeni bir çete yaptı bunu.

(Ekrem Bey nasıl biri?) Ekrem bey çalışkan başarılı dürüst birisi. Binali Bey eskidir. Ekrem İmamoğlu yenidir. Binali beyin ufku yoktur. Ekrem Beyin dış dünyayla ilişkisi iyidir. Kul hakkı yememesiyle güleryüzlü olmasıyla toplumun değerlerini koruyan. Ekrem bey mazbatası iptal edilmiş 16 milyon istanbullunun ibb başkanı artık.

(Ekonomi) Damat Bey diyor ki dengelendi. Ekonomide denge mi kaldı Allah aşkına. Sen bunu farkında değil misin. Sanayici kapattı. Merkez Bankası'nın yedek akçeleri. Anadolu'da kadınlar yük olmasın diye kefen paralarını toplarlar. Merkez Bankası'nın yedek akçeleri Türkiye iflas ederse diye tutulur. Siz gittiniz yedek akçelere el koydunuz. Katar'dan uçağı neden aldı bedavaya?

Damat bey ekonomiyi götüremez. Ekonomiden anlaması lazım. Bu işlerden anlayan insanlar pasifize edilmiş durumda. Devletteki liyakatı sağlamanız lazım. İşsizlik varsa bunun çaresi vardır. Siz buğdaydan tutun ete kadar dışardan ithal ediyorsunuz. Bir devlet çiftçisiyle rekabet eder mi?

(İşsizlik) Bu bir yılda. Şu anda gerçek işsiz sayımız 8 milyon 475. Cumhuriyet tarihinde bu kadar işsiz olmadı. Bu işsizliğin sebebi ne. Bu işsizliğin olduğu yerlerde annelerin durumu ne? Hiç kimse bu annelerin durumunu düşünmüyor. Bu anneler akşam çocuğunu yatağa aç yatırırken Saray'dakiler bunun farkında mı? Çocuğuyla salonda buluşamayan bir babanın dramını Saray'dakiler biliyor mu? Çocuğuna pantolon alamadığı için intihar eden bir babanın farkındalar mı? Bir değişim yapılmak zorunda. Göreceksiniz çok daha güzel değişimler olacak o zaman. Bir siyasetçi önce vatandaşını düşünecek.

(EYT sorusu) Söz verdiler, niye yapmıyorlar, reddediyorlar. AKP, MHP birlik olup reddediyorlar. 'Ekonomi güzel, her şey tıkırında' diyorlar, yapsınlar.