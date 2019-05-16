CHP: Emeklilere aylık 600 TL kira, yıllık 2000 TL ısınma yardımı yapılsın

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, emeklilere ısınma ve kira yardımı yapılmasıyla ilgili Kanun Teklifinde 2018 yılında başlayan ekonomik krizin etkisinin emeklileri ciddi biçimde etkilediğini, faiz oranlarındaki artış, döviz fiyatlarındaki olumsuz değişikliğin, işsizlik ve yoksulluğu da beraberinde getirdiğini ifade etti.

GELİRİN YÜZDE 30’U KİRA VE ISINMAYA GİDİYOR

TÜİK verilerine göre konut kira ve ısınma giderlerinin, bölgeler arasında farklılık göstermesine rağmen yüzde 21.8 ve yüzde 30.7 oranında olduğunu belirten Gürer, 1 ton yakacak kömür fiyatının ise 1800 TY civarında olduğunu vurguladı.

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Kömür, kira, aidat, su, mutfak tüpü, elektrik ve benzeri giderlere emeklilerimizin aldığı ücret yetmemektedir. Giysi ve sosyal harcamalar katılmadan dahi emeklilerimiz ay sonunu getiremez durumdadır. İktidarın altı aylık dönemlerde uyguladığı TÜFE’ye göre artışlar düşük kalmaktadır. Bu nedenle emeklilere kira ve yakacak yardımı yapılması yaşamsal ihtiyaçtır” açıklamasında bulundu.

AYLIK 600 LİRA KİRA, YILLIK 2 BİN LİRA ISINMA YARDIMI

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına ilişkin hazırladığı Kanun Teklifinde “Kurumca bu Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca gelir ve aylık ödemesi yapılanlara, ödemenin yapılacağı tarihte gelir ve aylık alma şartıyla, yıllık 2.000 Türk lirası ısınma yardımı yapılır ve bu yardım, her yıl Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Tüketici Fiyatları Endeksi yıllık değişim oranında güncellenir.

Yukarıdaki fıkra kapsamındaki kiracılara ayrıca aylık kira bedellerinin yarısı oranında ve en fazla 600 TL olacak şekilde yardım yapılır ve bu yardım, her yıl Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Tüketici Fiyatları Endeksi yıllık değişim oranında güncellenir” ifadelerine yer verdi.

10 milyonu aşan emeklinin çok zor koşullarda yaşadığını söyleyen Gürer, “Emeklilerimiz pazara dahi, pazar dağılırken fiyat düşer diye Pazar dağılmak üzereyken gitmek durumunda kalıyor. Emeklilerimiz yaşam boyu çalışıp emeklilik döneminde en iyi yaşamı hak ediyor. Ne var ki ülkemizde, enflasyon ile her gün gelen zamlar emeklilerimizin yaşam mücadelesi vermesine yol açıyor. En azından kira ve yakacak desteği kısmen de olsa onlar için bir destek olacaktır” dedi.