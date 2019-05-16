Ekrem İmamoğlu: Ne mutlu bana ki Mustafa Kemal'in evladı olarak yola çıkıyorum

Ekrem İmamoğlu, Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Mücadelesi'ni başlatmak için Samsun'a doğru yola çıkışının 100. yılında, Şişli'deki Atatürk Müzesi önünde gerçekleştirilen İlk Adım Etkinliği'ne katıldı.

Burada otobüs üzerinden halka hitap eden İmamoğlu, Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyeti ve demokrasiyi sevdiğini, 100 yıl önce söylediği sözlerin halen geçerliliğini koruduğunu söyledi.

Ekrem İmamoğlu, Mustafa Kemal Atatürk'ün tam bağımsız Türkiye hayaliyle yola çıktığını, ülke topraklarını milletine emanet ettiğini dile getirdi. İmamoğlu, "Ne mutlu bana ki Mustafa Kemal'in evladı olarak yola çıkıyorum." dedi.

İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet'e layık olmak, Mustafa Kemal Atatürk'e layık olmak, yani 'evlatlarıyız, askerleriyiz' demek karşılık ister. O da ne? Çok çalışacağız. Kimsenin kalbini kırmayacağız. Biz İstanbul'da milletçe bir arada olmanın keyfini yaşayacağımızı herkese hissetireceğiz. İlk günlerden bu ülkenin kuruluşunun temellerinin atıldığı günlerdeki zorlukları düşünüp bu güne geldiğimizde aslında işimizin çok daha kolay olduğunu göreceksiniz."

Atatürk’ün Samsun’a hareketinin yıl dönümünde, yola çıktığı Şişli’deki evinin önünde buluştuk. Mustafa Kemal zihninde Cumhuriyet gönlünde Tam Bağımsız Türkiye idealiyle çıktı bu yolculuğa. Onun ideallerini geleceğe taşımak için şimdi daha çok çalışacağız. #19Mayıs pic.twitter.com/tRMAheQ8eI — Ekrem Imamoglu (@ekrem_imamoglu) May 15, 2019

İmamoğlu'na, konuşmasının ardından Atatürk'ün Samsun'a çıkışının resmedildiği tablo hediye edildi.

Ellerinde Türk Bayrağı ve meşale taşıyan vatandaşlar, zaman zaman "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı attı. Bazı vatandaşların Mustafa Kemal Atatürk yazılı tişörtlerle etkinliğe katıldığı görüldü.

Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin de bir konuşma yaptı.

Etkinliğe, sanatçılar Levent Üzümcü ve Sunay Akın da katıldı.