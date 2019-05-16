Erdoğan ve Kılıçdaroğlu, Samsun'daki 19 Mayıs kutlamalarında bir araya gelecek

Cumhurbaşkanlığı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda Samsun’da düzenlenecek resmi törenlere; HDP dışındaki grubu olan partileri davet etti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, Kılıçdaroğlu’nun, Samsun’da düzenlenecek resmi törenlere katılacağını bildirdi. Vatan Partisi’nden yapılan yazılı açıklamada, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in de resmi törenlerde olacağı duyuruldu. Canlı yayında açıklama yapan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, “İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Samsun’a katılacak mı” sorusuna “Genel Başkanımız bu tür konularda istişare yapmadan karar vermez. Yarın istişare yapacağız. O konuda ben fikir beyan etmeyeyim” dedi. MHP ve Saadet Partisi’nden ise katılıma ilişkin herhangi bir açıklama gelmedi.