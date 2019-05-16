CHP’den sandık çıkarması

CHP Parti Okulu kurucusu ve eski CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) kararının ardından yenilenecek İstanbul seçimleri için Parti Okulu’nun eğitimlere başladığını söyledi. Profesyonel bin 500 parti okulu eğitmeninin seçim süreci boyunca saha çalışması yapacağını ve seçim günü müşahit olarak görev alacaklarını belirten Atıcı, “Parti Okulu üyeleri sadece sandık güvenliği için değil, demokrasi güvenliğini için de çalışıyor. İstanbul’da yenilenecek seçimlerde Türkiye’deki tüm eğitmenlerle adeta bir çıkarma yaparak 23 Haziran’ı başarıyla geçireceğiz” dedi.

Gazetemize değerlendirmelerde bulunan Atıcı 23 Haziran seçimlerinde bin 500 uzman Parti Okulu eğitmeninin müşahit olarak sandık başında görev alacağını anlattı. 23 Haziran’da kendisinin de müşahit olarak sandık başında olacağını kaydeden Atıcı, “31 Mart Yerel seçimlerinde Türkiye’nin birçok yerinde Parti Okulu’nun çok ciddi bir etkisini gördük. Seçim tutanaklarını geçirilmesi, sandıkların beklenmesi ve oylara sahip çıkılması sonucunda başarıda çok büyük bir pay sahibi olduk. Parti Okulu üyeleri sadece sandık güvenliği için değil, demokrasi güvenliğini için de çalışıyor. Bin 500 aktif parti eğitmenimizin üç görevi olacak. Seçim gününe kadar saha çalışmaları yapacaklar, eğitimler verecekler ve seçim günüde müşahit olacaklar. Partimiz için kritik olan yerlerde çalışmalarımızı yürüteceğiz” diye konuştu.

Hesaba katılmaması gereken oylar

Sandık güvenliği eğitmlerinin İstanbul’un her yerinde gerçekleştirileceğini belirten Aytuğ Atıcı, “Her bölgenin koordinatörü başkanlığında aktif eğitmenlerimizin de katılımıyla en fazla 50’şer kişilik gruplarla uygulamalı eğitimlerimizi veriyoruz. Bir önceki seçimde YSK’nin iptal gerekçeleri aslında bizim önleyebileceğimiz şeyler değildi. Ancak aldığımız geri bildirimlerle nerelerde hata yaptığımızı saptadık. Türkiye’deki tüm eğitmenlerle adeta bir çıkarma yaparak 23 Haziran’ı başarıyla geçireceğiz” ifadelerini kullandı. 31 Mart seçimlerinde “hesaba katılmaması” gereken oyların belirtilmediğini söyleyen Atıcı, “En önemli ve eksik bıraktığımız konu hesaba katılmayan oylarla, geçersiz oyların tasnif edilmemesi. Örneğin, bir yurttaş oy verdiği dört pusulayı da zarfa koydu. İçine de bir not ekledi. Normalde bu dört pusulanın dördünün de hesaba katılmaması gerekir. Ama bunu tam olarak tutanaklarda belirtmedikleri için oylar yeniden sayılırken bu oylar sanki geçerliymiş gibi kabul edildi. Halbuki hiç hesaba katılmaması gerekiyordu. Bunlardan yola çıkarak eğitimleri genişlettik” dedi. Atıcı, sandıklarda görev almak, müşahit olmak ve saha çalışmalarında yer almak isteyenlerin İstanbul İl Başkanlığının belirlemiş olduğu çağrı merkezini arayarak kendileri ile iletişime geçebileceğini söyledi.