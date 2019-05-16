Ahmet Şık hakkında iki ayrı fezleke düzenlendi

Hazırlanan ilk fezlekede, Şık’ın yargılandığı ve hapse mahkûm edildiği Cumhuriyet davasının 3. duruşmasında yaptığı savunmaya yer verildi. Fezlekede Şık’ın savunmasından ifadeler kullanılarak, TCK’nin 301. maddesinde geçen suçu oluşturduğu, 301/4. madde uyarınca soruşturma izni talebinde bulunulduğu belirtildi. Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü, 22 Mayıs 2018’de Şık hakkında soruşturma izni verdi. Bu izin doğrultusunda, Şık’ın Türk milletini, devletini, hükümetini, yargı organlarını alenen aşağıladığı gerekçesiyle dokunulmazlığının kaldırılması istendi.

Şık hakkında hazırlanan ikinci fezlekede ise, bir Alman televizyonuna verdiği röportajda Euro 2024’ün Türkiye’de düzenlenmemesi gerektiğini savunan sözleri CİMER’e yapılan başvuru da soruşturmaya dönüştü. Yapılan ihbarda, “Euro 2024’ün ev sahipliğinin Türkiye’ye verilmesinin yanlışlığından bahsediyor ve ülkemizi kötüleyen beyanlarda bulunuyor. Bu adamın benim Meclisi’mde vekil sıfatıyla bulunup ülkemi kötülemesini hazmedemiyorum” denildi. CİMER’in ihbarları gönderdiği Ankara Başsavcılığı, Ankara Emniyeti’nden Şık’ın Alman kanalına verdiği röportajın deşifresini istedi. Deşifreyi inceleyen savcılık, Şık hakkında fezleke hazırladı. Fezlekede, Şık’ın, “...Bir mafya ile nasıl aynı masaya oturuyorlar. Kendi nezdinde otokratik bulduğunuz bir rejim ile nasıl olur da anlaşmalarda bulunabilirsiniz. Çünkü sermayenin ahlakı yok. Bu şampiyonayı düzenleyenlere bunu soruyorum” sözlerinin Cumhurbaşkanı’na hakaret suçunu oluşturduğu kaydedildi. Fezlekede, Şık’ın bu nedenle de dokunulmazlığının kaldırılması talep edildi.