DSP'de İstanbul çatlağı... Hikmet Sami Türk istifa etti

Önceki gün yapılan DSP Parti Meclisi toplantısında "İstanbul'da CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun destekleyelim ve bunu kamuoyuna açıklayalım" diyen Hikmet Sami Türk'ün önerisi kabul edilmemişti.

Türk, Sözcü'den Deniz Ayhan'a yaptığı açıklamada, "Genel Başkan Önder Aksakal, verdiği bir demeçte, İmamoğlu'nun desteklenmesi yönünde PM toplantısında öneri gelmediğini öne sürdü. Oysa bunu ben önerdim ve 2 kez de oylama yapıldı. Giderek Bülent Ecevit'in kurduğu parti olmanın özelliklerini kaybetmeye başlayan ve 24 yıldan beri üyesi olduğum DSP'den üzülerek istifa ediyorum" dedi.

DSP Genel Başkanı Aksakal, 23 Haziran'da yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçiminde 'hiç kimseyi' desteklemeyeceklerini açıklamıştı. Aksakal, CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun desteklenmesi konusunun parti meclisinde iki kez oylandığını ancak reddedildiğini söylemişti.

Hikmet Sami Türk...