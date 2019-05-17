Bahçeli'den sonra Akşener de Erdoğan'ın davetine katılmıyor

Bahçeli'nin, 19 Mayıs'ta Ankara'da gerçekleştirilecek törenlere katılacağı belirtiliyor. Ayrıca Genel Merkez yönetimi tarafından, Ülkü Ocakları Genel Merkezi'nce, Milli Mücadele'nin 100. yılı nedeniyle Samsun'da 19 Mayıs günü bir şölen gerçekleştirileceğine işaret ediliyor.

KİMLERE DAVET GİTTİ?

Cumhurbaşkanlığı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda Samsun’da düzenlenecek resmi törenlere; CHP, MHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Vatan Partisi’ni davet ederken HDP’yi dışında tuttmuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Samsun’da düzenlenecek resmi törenlere katılacağını bildirildi.

Vatan Partisi’nden yapılan yazılı açıklamada, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in de resmi törenlerde olacağı duyuruldu.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin davete katılmayacağı öğrenilirken Saadet Partisi’nden ise katılıma ilişkin herhangi bir açıklama gelmedi.

İYİ PARTİ'DEN AÇIKLAMA

İYİ Parti adına, İYİ Parti Genel Sekreteri Cihan Paçacı tarafından yapılan açıklamada törene katılınmayacağı belirtildi. Milli Mücadelenin başlangıcı olan 19 Mayıs’ın 100. yılı gibi önemli bir programın, 19 Mayıs’a üç gün kala iletilmesi devlet ciddiyetiyle bağdaşmadığının altı çizilen açıklamada "Bazı siyasi hesaplarla, alelacele yapılan davetin, binlerce yıllık devlet geleneğimizin üzerine bina edilmiş Türkiye Cumhuriyeti’nin, 100 yıla yaklaşan devlet geleneğiyle örtüşmediğini düşünüyoruz." denildi.

Açıklamanın devamında ise şu ifadeler kullanıldı:

Siyasi iktidarın bir gösterisi gibi planlanan bir tören de olsa, yapılan davete teşekkür ediyor, ancak İYİ Parti olarak, çok önceden hazırlanıp ilan edilen programlarımız gereği, katılamayacağımızı ilan ediyoruz.