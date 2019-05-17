İmamoğlu'ndan dolandırıcılık uyarısı

İstanbul'un seçilmiş belediye başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından kendisi için açılan bağış hesabının bilgilerini paylaşarak dolandırıcılara karşı uyarıda bulundu.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 17 Mayıs 2019 Cuma, 12:19

Ekrem İmamoğlu'nun Twitter hesabındah paylaştığı mesaj şöyle:

Değerli hemşehrilerim, partimizin resmi bağış kampanyası dışındaki tüm talepler yasa dışıdır. Özellikle 0212 975 21 90 nolu telefondan yapılan dolandırıcılık girişimi için suç duyurusunda bulunulmuştur. Lütfen ismim kullanılarak yapılan sahte bağış taleplerini şikayet ediniz.

A+ A-
Cumhuriyet İMECESİ