Ekrem İmamoğlu'ndan Binali Yıldırım'a sloganlarla protesto hakkında açıklama

İmamoğlu'nun açıklamasından öne çıkan kısımlar şu şekilde:

(Samsun'daki tören) Genel Başkanımız Samsun'da olacaklar. Ben de tarihi günde elbette Samsun'da olacağım. Mustafa Kemal'in başlattığı kurtuluş mücadelesini hissetmek istiyorum. Orada olacağım.

(Binali Yıldırım protestosu)Keşke sadece alkışlasalardı tabii. Bu tür kutuplaşmaları çok seven birisi değilim. Her yerde nezaketi arayan birisiyim. Toplumun kutuplaşması hepimizi üzüyor. Bazen çok feci bir olay oluyor. Kimse bunu sahiplenmiyor, geçmiş olsun demekten imtina ediyor. Bazen sevinci, hüznü paylaşmak gerekiyor. Bunları yaparsak kutuplaşmayı önleriz.

-Bir yerel gazetecinin hapishane ziyaretinin bu kadar kolay olabilmesi nasıl mümkün? Bakanlara yönelik suçlamalarla ilgili suç duyurularımız ve sorgulayacağımız hususlar var. Seçime 14 gün kala bir terör örgütüyle yan yana koymaya çalışanları kınıyorum. Hukuken hakkımızı arayacağız. Bundan medet uman iktidar mensubu birileri varsa onları da kınıyorum. Acizlik diyorum buna başka bir şey demiyorum. Herhalde Türkiye'de görülmemiş işler bunlar. Hepsini Allah'a havale etmiştim, şimdi hukuğa havale ettim. Umarım doğru değildir. Ülkem adına sevinirim. Ülkemin kıymetli makamlarını işgal eden insanların böyle bir eylemde bulunmadığını duymak beni mutlu eder.

(Tevfik Göksu'nun sözleri) İnsanların geçmişi üzerinden siyaset yapıp bundan fayda elde edecek insanlara gülüyorum. Onlar zavallı. Yalnızca zavallı. Cahil insanlar. Cahil insanlar bazen koltukları işgal edebiliyorlar. 25 yıl belediye başkanlığı yaptım da diyebilir ancak cahil olmasına engel değil. Benim ailem üzerinden konuşmaya kalkanlar sert bir duvara toslar.