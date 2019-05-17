CHP’li başkanlara İstanbul görevi

Kampanyanın ana aktörü Ekrem İmamoğlu olurken, İmamoğlu’na destek verilmesi için partide 10 büyükşehir ve 10 il belediye başkanının da görev yapması benimsenmişti. Edinilen bilgiye göre, büyükşehir ve il belediye başkanlarının yanı sıra bütün CHP’li ilçe ve belde belediye başkanlarının da İstanbul kampanyasında görev alması için karar alındı. 22 Mayıs’ta istanbul’da toplanacak CHP’li ilçe ve belde belediye başkanlarının İstanbul’daki hemşerilerini ziyaret ederek, İmamoğlu’na destek isteyeceği belirtildi.