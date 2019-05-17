İmamoğlu: Hukuka havale ediyorum

Camii çıkışında gazetecilere açıklama yapan İmamoğlu, 19 Mayıs’ta Samsun’a gideceğini belirterek, “Genel Başkanımız Samsun’da olacak. Ben de 19 Mayıs bayramımızın 100’üncü yıl dönümünde Samsun’da olacağım. 100 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde başlatılan kurtuluş mücadelesinin içinde bulunan cesareti ve bağımsızlık ruhunu hissetmek istiyorum” dedi. Binali Yıldırım’ın katıldığı opera gösteriminde salondaki yurttaşların “Her şey çok güzel olacak” sloganı atmasını değerlendiren İmamoğlu, “Bu tür kutuplaşmaları seven bir kişi değilim. Her yerde nezaketi arayan biriyim. Keşke sadece alkışlayıp karşılasalardı. Toplumun kutuplaşması hepimizi üzüyor” dedi.

Sincan Cezaevi’ndeki Erkan Karaslan’ın kendisi ve Özlem Çerçioğlu hakkında “FETÖ’cü” demesi yönünde baskı kurulduğu iddiaları ve suç duyurusuna ilişkin soruya İmamoğlu “Bu olay, hukuk adına gerçekten ciddi anlamda ve ülkeyi yönetenler adına sorgulanması gereken bir husus. Bir yerel gazetecinin hapishane ziyaretinde bulunması nasıl mümkün olabilir? Adalet Bakanı, bu konuda mutlak cevap vermeli. Orada bakanların da ismi geçiyor. Bakanlara dönük bir suçlama var. Bunlarla tümüyle alakalı hem suç duyurumuz var, hem sorgulayacağımız hususlar var. Seçime 14 gün kala, bir terör örgütüyle beni yan yana koyma çabasını elbette esefle kınıyorum. Buna çaba gösterip, bundan medet uman iktidar mensubu birileri varsa, onları da kınıyorum. Hukukla beraber mücadelemizi vereceğiz” diye konuştu.



Öte yandan İmamoğlu’nun avukatı Kemal Polat, Erkan Karaslan hakkında Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde suç duyurusunda bulundu.