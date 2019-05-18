CHP’ye askerlik sunumu

Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri, AKP’nin önümüzdeki hafta TBMM’ye sunmaya hazırlandığı yeni askerlik düzenlemesiyle ilgili olarak CHP grubunu da bilgilendirdi. CHP, terörle mücadele ve yurtdışı operasyonlar nedeniyle personel açığı yaşanıp yaşanmayacağı, askerlik süresinin 6 aya düşürülmesi nedeniyle yılda 1 kişi yerine 2 kişinin silah altına alınmasının maliyetini artırıp artırmayacağı, dünyada örneği bulunmayan ‘yedek astsubaylık’ sisteminin askeri hiyerarşide sıkıntı yaratıp yaratmayacağı konularını gündeme getirdi. CHP yetkilileri, Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile konunun değerlendirilmesinin ardından parti görüşünün oluşturulacağını bildirdi.



AKP, bedelli askerliğin de içinde yer aldığı yeni askerlik sistemini TBMM Genel Kurulu bayram tatiline girmeden önce çıkarmak istiyor. Genel kurul çalışmaları için iki haftalık bir süre kalırken Kapadokya, turizm teşvik ve torba yasa önerilerinin de tatilden önce Meclis’ten geçirilmesi planlanıyor. Yeni askerlik sistemiyle ilgili yaklaşık 60 maddelik ana öneri ve 40 maddelik de diğer yasalara atıfların yapıldığı uyum önerisi olmak üzere 2 yasa önerisinin TBMM Başkanlığı’na sunulması bekleniyor. Düzenlemenin kapsamlı olması nedeniyle muhalefetin desteğine ihtiyaç duyan AKP, bunun için destek turlarına başladı.



Komisyon üyeleri de katıldı



Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri, AKP’li TBMM Milli Savunma Komisyonu üyelerinin ardından CHP grubuna da sunum yaptı. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ile CHP’li Milli Savunma Komisyon üyelerinin de yer aldığı sunumda, öneri taslağıyla ilgili bilgi verildi. CHP, yeni sistemle birlikte askerlik süresinin eğitim durumuna bakılmaksızın 6 aya düşürülmesinin terörle mücadele ve yurtdışı operasyonlar sürerken personel açığı yaratıp yaratmayacağı, yeni sistemde yılda 1 kişi yerine 2 kişinin askere alınmasının iaşe ve teçhizat başta olmak üzere maliyetinin ne olacağı, bunun karşılanıp karşılanamayacağı gibi endişeleri dile getirdi. Meslek Yüksek Okulu mezunları için ilk kez getirilen ‘yedek astsubaylık’ uygulamasının dünyada pek örneğinin olmadığı, bunun askeri hiyerarşide bir sıkıntı yaratıp yaratmayacağı da CHP’nin gündeme getirdiği konulardan biri oldu.



Ev önerisi



CHP’liler, terörle mücadelede yer alan uzman askerlerin TOKİ’den ev sahibi olabilmelerine ilişkin de bir düzenleme yapılmasını önerdi.