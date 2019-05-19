Erdoğan'dan 19 Mayıs 1919 mesajı

Erdoğan'ın konuşması şöyle;

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını tanzimle yad ediyorum. Ülkemizin bekası için hayatalarını feda eden tüm şehitlerimize ve gazilerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ülkemiz için çalışan herkesi şükranla anıyorum. Cumhurbaşkanlığı forsunda 16 devlet var. 16 devletimizin 2 bin 200 yıla ait bir geçmişi vardır. Avrupa'dan Rusya'da Çin'e Hindistan'a Pakistan'a Orta Doğu'ya kadar geniş bir coğrafyada ecdadımız büyük bir millet kurmuştur. Bizim geleneğimizde devletin ismi ve yöneticileri değişir, bizim devletimiz tektir...

Osmanlı Balkanlardan çekilirken en büyük soykırımı bizim milletimiz yaşamıştır. Fırsat bulduklarında dışardan kuşatmaya çalışıyorlar. Nerede durduğumuzu ve nereye gittiğimizi bir çok iyi biliyoruz....