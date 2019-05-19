CHP'den ''100. Yıl Bildirgesi'': 19 Mayıs; en karanlık anlarda bile omuz omza mücadelenin tarihidir!

"Ülkemizin kurtarıcısı ve cumhuriyetimizin kurucusu olan ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere bütün kahramanlarımızı minnetle ve şükranla anıyoruz" ifadelerinin yer aldığı CHP Merkez Yönetim Kurulu'nun (MYK) "100. yıl bildirgesi" şu şekilde:

'19 MAYIS, EN KARANLIK ANLARDA BİLE OMUZ OMUZA MÜCADELENİN TARİHİDİR'

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Samsun’a hareket ettiğinde, ülkenin içinde bulunduğu durum içler acısıdır. Dünya Savaşı kaybedilmiş, yurdun her köşesi işgal edilmiştir. İktidar sahipleri kişisel çıkarları uğruna işgalcilerle işbirliği içindedir. Ülke harap olmuş, ordusu dağılmıştır. Halk, yoksul, bitkin, yılgın ve umutsuzdur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu zor koşullar altında ve neredeyse tüm ulusumuzun umudunu yitirdiği bir anda Samsun’a çıkarak Kuvayı Milliye’nin yaktığı kurtuluş ateşini yükseltmiştir.

19 Mayıs; kaderimizi kendi elimizle belirlemenin, bağımsızlık uğruna ölümü bile göze almanın tarihidir!

19 Mayıs; emperyalizme ve işbirlikçilerine boyun eğmemenin, sömürüye direnmenin tarihidir!

19 Mayıs; bağımsızlığımızın önündeki engelleri yok eden onurlu mücadelenin tarihidir!

19 Mayıs; en karanlık anlarda bile yurt sevgisiyle omuz omza mücadelenin tarihidir!

19 Mayıs; esareti, mandacı emperyalistin himayesini reddeden bir milletin hakkına, hukukuna ve bağımsızlığına sahip çıkma azminin ve kararlılığının tarihidir!

19 Mayıs; sadece düşman işgalinden kurtuluşun değil, 23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılmasıyla “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” ilkemizi dünyaya duyuran görkemli yolculuğun başlangıcıdır!

19 Mayıs; ulusu cumhuriyete ve özgürlüğe kavuşturan görkemli ve ödünsüz direnişin adıdır!

Bu nedenle ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün kurucusu ve ilk genel başkanı olduğu Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) olarak milletimizin 1919 koşullarında bile kaybetmediği özgürlük ve bağımsızlık idealini, 19 Mayısın 100. yılında kararlılıkla sahipleniyoruz.

Bugün ülkemiz, 100 yıl önceki mücadele sonunda elde edilen kazanımların gerisine düşmüş olabilir! Demokrasimiz ve anayasal kurumlarımız çağın gerisine düşmüş olabilir! Ülkemiz otoriter tek adam rejimiyle yönetiliyor olabilir! Güçler ayrılığı ortadan kalkmış, düşünce ve ifade özgürlüğü başta olmak üzere bütün temel haklar kısıtlanmış olabilir! Hayatın her alanındaki kötüye gidişe ses yükselten bütün yurttaşlar, bütün sivil toplum örgütleri baskı ve zulümle karşı karşıya olabilir! Bölen, kutuplaştıran baskıcı siyasetle ulusal birliğimiz yara alıyor olabilir! İktidar sahipleri halka hizmeti değil efendi olmayı; halkı demokrasi ve özgürlükten yoksun bırakmayı; saraylarda yaşamayı ve halkı yoksullukla terbiye etmeyi amaçlamış olabilir!

Hak, hukuk ve adaletten, tüm özgürlüklerden yoksun bırakıldığımız bu dönemde bile milletimiz çaresiz değildir. CHP, kurtuluşun ve kuruluşun partisi olarak 100 yıl öncesinin inancıyla dimdik ayaktadır. CHP, zor zamanların ve mücadelenin partisidir. Mustafa Kemal Atatürk ve yol arkadaşları büyük bir cesaretle nasıl Anadolu’yu kuşatan puslu havayı dağıtmışsa, yorgun ve yoksul halkı nasıl ayağa kaldırmışsa CHP, 19 Mayıs 1919 ruhu ve inancıyla içinde bulunduğumuz bu karanlığı da yok edecektir.

CHP olarak Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının 19 Mayısta başlattıkları büyük direnişten aldığımız güç ve ilhamla, partimizin köklerinin dayandığı büyük mücadelenin başladığı o kutlu günün 100. yıl dönümünde, Türkiye’de yaşanan her türlü haksızlığa ve hukuksuzluğa karşı çıkıyoruz.

Kuvayı Milliye geçmişimizden ve geleneğimizden aldığımız güçle, ülkemizin geleceğini aklın öncülüğü, bilim ve sanatın yol göstericiliğiyle yeniden inşa edeceğiz. Bu mücadelemizde en büyük dayanağımız Atatürk’ün bu güzel günü armağan ettiği gençlerimizdir. Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür gençlerimiz başta olmak üzere tüm halkımızla birlikte ülkemizi çağdaş demokrasiler ve çağdaş uygarlıkların üstüne taşıyacağız.

19 Mayısın 100. yılında bize bu kararlılığı veren; egemenliğin halkta olduğu bu güzel yurdu kazandıran Mustafa Kemal Atatürk’ü, bütün silah arkadaşlarını, Milli Mücadelemizin tüm kahramanlarını bir kez daha minnet, saygı ve rahmetle anıyoruz."