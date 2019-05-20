YSK gerekçeli kararı bugün açıklayacak: 'Son sözü seçmen söyleyecek'

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) İstanbul’daki seçimlerin iptaline karar verdi ancak aradan geçen uzun süreye rağmen hâlâ gerekçeli kararı açıklamadı.

Kısa kararında; “bir kısım sandık kurullarının, ilçe seçim kurullarınca kanuna aykırı oluşturulması ve bu hususun da seçim sonucuna müessir olması” ifadelerine yer veren YSK’nin gerekçeli kararı ise merak ediliyor. Zira muhalefete göre; karar hukuksuz, bu yüzden gerekçelendirilmesi de oldukça zor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, tasnif ve imza işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün açıklanması beklenen gerekçeli karara dair BirGün gazetesinden Uğur Şahin’e açıklamalarda bulundu.

YSK’nin verdiği iptal kararının gerekçelendirmesinin oldukça zor olduğuna dikkat çeken CHP’li Erkek, 31 bin 186 sandığın ıslak imzalı sonuç tutanaklarının altında AKP ve MHP’li üyelerin imzasının bulunduğunu hatırlattı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı, “YSK, bugüne kadar verdiği tüm kararlarla kendini inkâr ettiği için, seçimi iptal eden 7 üyenin bunu gerekçelendirmesi çok zor” dedi ve ekledi: “Yalnızca sandık kurulu başkanlarının kamu görevlisi olmamasına dayanarak iptal ettiler, oysa YSK bugüne kadar verdiği yüzlerce kararda, ‘kanuna aykırı olması yetmez, ayrıca seçmenin iradesini etkilenmesi ve bunların delillendirilmesi lazım’ diyordu. Bu sandık kurulu başkanları ne yapmış? Ayşe Teyze ile Mehmet Amca’ya baskı mı yapmış? Oysa bunların büyük çoğunluğu 24 Haziran’da da görev yaptı. 31 bin 186 sandığın ıslak imzalı sonuç tutanakları YSK’nın sitesinde taranmış durumda. Bu tutanaklarda AK Partili ve MHP’li üyelerin de imzası var.”

ŞERH GERÇEKLERİ ORTAYA KOYACAK

“Nasıl gerekçe yazacaklar? Ne yazabilirler?” diye soran Muharrem Erkek, sözlerini şöyle sürdürdü: “AK Parti’nin sunduğu sayfalarca dilekçede oyların çalındığında dair tek bir iddia yok. YSK’da böyle bir şey hiç gündeme bile geldi ama yaptıkları hukuksuzluğun üstünü örtmek için iftirayla seçmede algı yaratmaya çalışıyorlar. Ama seçmenin adalet duygusu, 23 Haziran’da YSK’nın bozduğu adalet terazisini düzeltecektir. Ortada haklı bir gerekçe yok ve muhalefet şerhi, tüm gerçekleri ortaya koyacaktır.”

İDDİALARINI KENDİLERİ ÇÜRÜTTÜ

Binali Yıldırım’ın “Bana da destek verdiniz ama ecük eksik kaldı” sözlerini hatırlatan CHP’li Vekil, sözlerini şöyle sonlandırdı: “Yıldırım, gerçeği çok iyi ortaya koyuyor. Bu kadar ağlanmaz gerçekten. Bu, ‘Ben kazanamadım, yeterli oyu alamadım’ demek… Oylar çalındı iddiasını da kendi kendilerine çürütüyorlar. Ekrem İmamoğlu’nun kazandığını tüm dünya biliyor. Ben AK Parti ve MHP tabanında ciddi rahatsızlık olduğunu görüyorum. Biz yine kazanacağız, son sözü seçmen söyleyecek, YSK değil.”