İnsan aklıyla alay ediyorlar! Önce isim şimdi tip...

Türkiye'de yıllarca bakanlık, başbakanlık ve Meclis Başkanlığı yapmış bir siyasetçi olan ve 31 Mart seçimlerinin yenik AKP'li Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, yaptığı açıklamalarla tekrar gündem oldu.

AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, 31 Mart seçiminde sandık görevlilerine ilişkin olarak "Bakıyor seçmene, diyelim ki AK Parti'nin adayına verecek gibi anladığı seçmene Büyükşehir pusularını vermiyor" dedi.

RAKAMLARLA İSPATLANDI: DOĞRU OLMAYAN İDDİA

Ancak, AKP'nin YSK'ye verdiği 44 sayfalık dilekçede böyle bir iddia bulunmuyor. CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, 31 Mart’ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde, Belediye meclisine göre “daha çok oy kullanıldığını” resmi rakamlarla ortaya koydu. Emir, “Resmi verilere göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde 8.866.614, Belediye Meclisi seçimlerinde 8.849.322 oy kullanıldı. Hesap ortada. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı oyları daha fazla” dedi. Binali Yıldırım’a “İnsanların aklıyla dalga geçmeyi bırakın artık” çağrısı da yapan Murat Emir, “Bu kadar pervasızlık olmaz” diye konuştu.

UYSAL DA İSMİNDEN AKP'Lİ OLDUĞUNU ANLAMIŞTI...

İstanbul seçiminin iptal tartışmalarının sürdüğü dönemde AKP'nin Büyükçekmece adayı ve dönemin İBB Başkanı Mevlüt Uysal da seçmenlerin soy isimlerine bakılarak AKP'ye oy verecek vatandaşların tespit edildiğini ve bu kişilerin seçmen listesinden düşürüldüğünü iddia etmişti. Uysal, “Soy ismi tarandığı zaman Ak Parti’ye oy verenler olduğu kolayca tespit edilebilecek kişiler olduğunu görüyoruz. Yani bu kişilerde seçmen listesinden düşürülürken yani Ak Partililerin seçmen listesinden düşürülmesi şeklinde bir operasyon yapılmı” ifadelerini kullanarak AKP’li seçmenin soy isiminden yola çıkılarak tespit edilebildiğini öne sürmüştü.