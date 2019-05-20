CHP'nin 25 yıl sonra kazandığı ilçede 19 Mayıs coşkusu

Beşkaza Meydanı’nda önceki akşam düzenlenen Edip Akbayram konserine yaklaşık 25 bin kişi katıldı. Beşkaza Meydanı’nda gerçekleşen konserde yediden yetmişe herkes Edip Akbayram ile bayram coşkusunu yaşadı. Edip Akbayram, ‘aldırma gönül’, ‘sen benden gittin gideli’, ‘eşkıya dünyaya’, ‘güzel günler göreceğiz’ gibi şarkılarını seslendirdi.



19 Mayıs Pazar günü de gün boyu süren etkinlikler kordonda düzenlenen Fener Alayı ve Fethiye müzik gruplarının konserleriyle sona erdi. Kaymakam Muzaffer Şahiner ve Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Kordonboyu’ndaki Fener Alayı’na binlerce Fethiyeliyle yürüdü. White Noise ve Voyn Band grupları da Fethiyelilere konser verdi.



Karaca’dan, ‘her şey güzel olacak’ mesajı





Edip Akbayram konserinin ardından sahneye çıkan Alim Karaca, siyasi hayatında her zaman yurttaşlarla iletişimde olduğunu kaydederek, “Bundan sonra sizlerle olmaya devam edip, sizler için çalışacağım. Düşük bir bütçeyle seçim çalışması yaptık. Sizler bizi dünyanın en güzel şehrine belediye başkanı yaptınız. Ben buraya ceketimle geldim. Günü geldiğinde yine sadece ceketimle gideceğim.” diye konuştu. Karaca, Ağustos ayında gençlere bir sürpriz hazırladıklarını ve Fethiye’de çok önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapacaklarının altını çizerek ‘her şey güzel olacak’ dedi.