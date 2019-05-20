İmamoğlu sahaya iniyor

CHP, 23 Haziran’da tekrar yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için Ekrem İmamoğlu’nun yürüteceği kampanyayı yarın yapılacak toplantıyla resmen başlatacak. İmamoğlu’nun yapacağı konuşmada önemli mesajlar vereceği vurgulanırken, 23 Haziran’a yönelik hazırlanan yeni sloganlar ve seçim müzikleri de tanıtılacak. Toplantıya bütün büyükşehir ve il belediye başkanlarının yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti yöneticileri ve İYİ Parti temsilcilerinin de katılması bekleniyor.



Parti bünyesinde CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun, Oğuz Kaan Salıcı ve Onursal Adıgüzel, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan oluşan Koordinasyan Kurulu yürütülecek kampanyaya ilişkin planlama ve stratejileri belirledi. Bu kapsamda seçmene farklı hedef kitleler üzerinden ulaşmayı amaçlayan CHP’de farklı çalışma grupları oluşturulurken; çalışma grupları yaşlılara, gençlere, işsizlere yönelik ayrı söylemler kullanacak. CHP ayrıca muhafazakâr ve Kürt seçmene yönelik de ayrı bir strateji izleyecek. Öte yandan seçmene hem yaşadığı semt, hem de doğduğu kent üzerinden kanaat önderleri ile de ulaşılacak.



CHP’li belediye başkanlarının yanı sıra sahada aktif olarak görev yapacak bazı milletvekilleri ve Parti Meclisi (PM) üyelerinin de çalışma planlaması yapıldı. Bu kapsamda milletvekilleri ve PM üyeleri 39 ilçe ve 970 mahallede ayrı ayrı çalışmalar yürütecek. CHP yaklaşık bir ay boyunca İstanbul’un her mahallesinde aktif bir kampanya yürütmeyi amaçlıyor.