İYİ Parti’li Aytun Çıray yenilenecek İstanbul seçimine ilişkin konuştu:

Cumhuriyet’in sorularını yanıtlayan Çıray, özetle şunları söyledi:



İmamoğlu’nu 23 Haziran’da ne bekliyor?



YSK, hukuksuzluk tarihine geçecek bir kararla Ekrem İmamoğlu’nun anasının ak sütü gibi helal başarısını iptal etti ve yerine kendi hukuksuzluğunu geçirdi. 23 Haziran’da İstanbulluların vicdani birleşmesiyle demokrasi tarihimizde bir kilometre taşı olarak İmamoğlu’na seçimin hemen ertesi günü mazbatasının yeniden verilmesini yaşayacağız. Demokrasi mücadelemizin taçlandırılmasına tanık olacağız. Bu seçim için Millet İttifakı’nın İstanbul örgütleriyle öylesine organize olunuyor ki, iktidar ve paydaşı YSK, hiçbir hukuksuzluk performansına ne zemin ne de herhangi bir uyduruk gerekçe bulamayacak. 31 Mart’taki trajik komikliklere bu kez yer yok, olmayacak.



31 Mart seçimlerinde Cumhur İttifakı kampanyasını “Beka” sorunu üzerine kurdu. Gerçekten bir beka sorunu var mı?



Beka söyleminin işe yaramadığını, tam tersine geri teptiğini bizzat AKP’liler de itiraf ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlerin hemen ertesinde kızgın demiri soğutmaktan söz ederken, küçük paydaşı tarafından demiri daha da kızdıracak sözler ve tutumlar sergilendi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu planlı bir provokasyondan kıl payı kurtuldu. Gazeteci Yavuz Demirağ evinin kapısında demir çubuklarla saldırıya uğradı. Her iki olayda da saldırganlar adeta ödüllendirilir gibi serbest bırakıldılar. Şimdi görünüşü kurtaracak bir yumuşaklık maskesi takmanın kendilerine seçimde yarayacağını düşünüyorlar ve takacaklar da. Ancak bunu istikrarlı şekilde yapabilmeleri pek mümkün görünmüyor. Çünkü kutuplaştırıcı nefret dili bunların adeta fıtratı oldu. Bir yerlerden kendini gösterecektir. Keşke yumuşaklığı ve nezaketi başarabilseler. Yaptıkları en hayırlı iş olur.



Bahçeli’nin terör örgütü PKK’nin lideri Abdullah Öcalan’ın avukatları ile görüştürülmesine yönelik “Bir sakınca yoktur” açıklamasını nasıl değerlendiriyorsunuz?



Bayat numara, bununla hiçbir İstanbullunun aklını çelemezler diye değerlendiriyorum. Bakın derin ekonomik kriz dönemlerinde insan hafızası daha işlektir. Bunlar başımıza nasıl geldi, bu felakete kimler sebep oldu diye hatırlamaya başlar. Bu gerçek İstanbul’da yaşayan Kürt kökenli yurttaşlarımız için de geçerlidir. Artık çaresizlikten eski plakları yeniden çalmaya kalkıyorlar. Boşuna, çünkü tüm İstanbul vicdanlarda İmamoğlu vasıtasıyla birleşti, hepsi birbirinin vicdan kardeşi oldu. İstanbul’da yaşayan Kürt yurttaşlar bunun dışında değil. Aksine tam içinde, yüreklerin tam merkezinde.