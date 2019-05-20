Ekrem İmamoğlu canlı yayında soruları yanıtlıyor

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi adayı Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Evlerde yapılan iftar programları için: Aile bunu onaylamıyorsa gitmemek lazım tabi. Böyle bir gelenek gelişti kimseyi yadırgamıyorum bu anlamda. Sokak iftarı bir nebze masum ama bir noktadan sonra siyasileşiyor. Son 15 yılda 8 seçim yaşayan bir ülkeyiz Ramazan’a gelmeme ihtimali ortadan kalktı. Beylikdüzü Belediye Başkanlığım döneminde sadece Kadir Gecesi’nde bir iftar programımız olsun dedik ve evlere yemek götürelim, 60-70 evde iftar açalım dedik aynı anda. Bianli Bey bunları yanlış anlamış.

YSK’nın seçimin iptali kararı: YSK’nın kararı beni şaşırtmadı. YSK’nın seçimi iptal edeceğini düşünmemi istedi birçok kişi. Rakibimiz diyelim. Ancak ben İstanbul’a hizmeti düşündüm. Türkiye’nin demokrasi sürecine yönelik bir temenni olarak düşünmedim bunu. Stratejik olarak bunu zihnime koymadım. Şaşırmadım çünkü bir analizim var çok şaşırmadım. Öfke tabiki demokrasi adına öfke duydum.

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