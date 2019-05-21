Sözcü'den Deniz Zeyrek'in yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

Mersin halkına topal ördek cezası. Belediye Meclisi’nde Cumhur İttifakı’nın hakimiyeti yaşanan Mersin Büyükşehir Belediyesi’nde borçlanma yetkisi krizi yaşanıyor. Meclis, MHP’li Başkan Kocamaz’a verilmiş 350 milyon liralık borçlanma yetkisini, halefi CHP’li Seçer’e vermedi.Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bir vatandaşla sohbeti sırasında bu durumu Millet İttifakı'ndan seçilen başkanlar açısından “topal ördek” durumu olarak niteledi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Ankara ve İstanbul gibi meclisinde Cumhur İttifakı hakimiyeti olan bir belediye. O nedenle Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Belediye Meclisi'nde sıkıntı yaşıyor. Son örneği, bir önceki dönemde MHP'li Başkan Burhanettin Kocamaz'a verilmiş 350 milyon liralık borçlanma yetkisinin kullanılmasıyla ilgili görüşme oldu. Cumhur İttifakı temsilcileri bu yetkiyi başkana vermeyeceklerini ortaya koyunca, Seçer, konuyu gündemden geri çekti.

500 MİLYON TL AÇIK VAR

Mersin Büyükşehir Belediyesi yetkililerine borçlanmanın şart olup olmadığını sorunca, belediyenin gelir gider tablosunu öğrendik. Gelir-giden tablosu aynen şöyle:

– 2019 yılı bütçesi 2 milyar 255 milyon TL

– Gelir Bütçesi 1 milyar 910 milyon 500 TL

– Büyükşehir'in piyasaya borcu 450 milyon TL

– Bankalara borcu faiziyle birlikte 1 milyar 533 milyon TL (Yapılandırılmış)

– 2019 Haziran ayı içerisinde toplam banka borcu içerisinden ödenmesi gereken toplam borç miktarı 50 milyon 277 bin TL

– 2019 yılı içinde ödenmesi gereken toplam borç (Bankalara ve piyasaya) 750 milyon TL

– Belediyenin aylık geliri 80 Milyon TL

– Aylık zorunlu harcamalar 108 milyon TL

Biraz daha araştırınca ortaya çıktı ki belediyenin borcu 1 milyar 983 milyon lira ile de sınırlı değil. Belediye işletmesi Mersin Su ve Kanalizasyon İşleri'nin de 700 milyon lira borcu var. Yani bütçesi 2.25 milyar lira olan Mersin Büyükşehir Belediyesi 2 Milyar 683 milyon lira borçlu. Üstelik aylık zorunlu harcamaları 108 milyon lira iken geliri 80 milyon lira. Yani her ay da 28 milyon lira açık var.

SEÇER: KENTİN YARARI

Bu sorunu dün Belediye Başkanı Vahap Seçer ile görüştük. Ekonomik kriz nedeniyle belediyelerin vergi gelirlerinde de ciddi düşüş yaşandığına dikkat çeken Seçer, borçlanamazlarsa, geçmişten gelen borçları yapılandıramazlarsa, hizmet araçları için akaryakıt dahi alamayacaklarını, günlük cari işlemleri yerine getirmekte zorlanacaklarını anlattı. Meselenin Mersin'e hizmet etmek olduğunu kaydeden Seçer, “Ülkenin faydasına olan konularda Cumhur İttifakı üyeleri de adım atmak istiyor. Ancak 23 Haziran'a dek Ankara'dan baskı görüyorlar. Biz işi siyasi düşüncelerle değil, Mersin'in yararına bakarak çözmek istiyoruz. Geçmişin faturasını halka kesmek doğru değil” dedi.