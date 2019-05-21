Akşener: O tören devlet töreni değil, iktidar partisi ve ortağının şovuydu

Akşener'in konuşmasından öne çıkan kısımlar şu şekilde:

(Samsun'daki 19 Mayıs töreni) Evet, katılmadık. Katılmadığımız o tören devlet töreni değil, iktidar partisi ve ortağının şovuydu. TC tabelalarını silenlerin törenlerine katılmadık.

-Janjanlı törenlerde boy göstermesini biliyorlar. Sonra ben doyurdum diyip vatandaşı azarlıyorlar. Sen buranın ağası değilsin. Türk milleti de senin maraban değil. Bunu aklına yaz! Benim milletim senden önce daha toktu. Benim milletimi semirttiğin 5 mütteahhitle karıştırma. Türk milleti damadın eli ile uçurumun eşiğinde. Hukuk guguk oldu. Ekonomimiz harikalar diyarında yaşayan damadın elinde. Bir ülkede toplumsal adaleti inşa etmenin yolu eğitimde, sağlıkta ve temel gıdada erişimde aynı imkanları sunmaktan geçer. Türkiye’de sağlık harcamalarının milli gelire oranına baktığımızda hala İran ve Venezuela’nın gerisinde kalıyoruz. Oysa sağlıklı bir iş gücünüz yoksa rekabetçi olmazsınız. Sağlık hizmetlerine yatırım yapmak ahlaki ve iktisadi açıdan önemlidir. Yüksek eğitim ve öğretim alanında Türkiye’yi Çin ve Malezya'nın arkasında 48. Sırada gösteriyor. Yıllık bazda yüzde 30’u bulan bir gıda enflasyonu var. Çiftçisini korumayan tek bir gelişmiş ülke bulmazsınız.

-Küçük hesaplarla, siyasi hesaplarla bir yerlere yamanmayacağız. Olacaksa böyle, bu şekilde olacak. Aziz milletim, iktidar ve küçük ortağı unutturmaya çalışsa da biz unutturmayacağız. 6 Mayıs'ta YSK üzerinden milletimizin iradesine darbe yapılmıştır. 28 Şubat'ın kopyasıdır. Sayın Erdoğan, kendisine yapılanları millete yapmıştır. Millet iradesi 'hacklenmiştir'.

-Bu muktedirlerin beka diye bir dertleri yokmuş. Beka dertleri seçim akşamına kadarmış. Kendilerine oy vermeyeni vatandaştan bile saymıyorlar. Televizyon dizilerinde Abdulhamid Han'a parti içi ayar verdirtenler bunu da yaparlar.

-Milletimiz, Cumhur İttifakı'nın terör örgütünün başıyla yeniden aşkını oylayacak. Gitti bebek katili, yeniden geldi Sayın Öcalan. Habur'u, Oslo'yu görmezden geldiler. Biraz utanın be.

-Şimdi gelelim damattan masallara. Bu kadar işsizin olduğu memlekette damadın sürekli masal anlatmasına tahammül etmek mümkün değil. Allah hepimize acısın. Millet açken, insanlar öğünlerini azaltıp boğazından kısarken bunların uğraştığı işe bak. 41 yeni hapishane yapacaklarmış, müjde diye bunu veriyorlar. Sizin vazifeniz Türkiye'yi açlar ve mahkumlar ülkesi yapmak değildir. Türkiye, hür ve tok insanların ülkesidir.

-Devletin, milletin kaynaklarını çocuklarınızın vakıflarına aktarmayın.

-Yeni moda şu; çocuğa, eşe, dosta vakıf kurdurtuyorlar. Sonra devletin, milletin parasını bu vakıflara aktarıyorlar. Sadece İBB'den bu vakıflara 850 trilyon lira aktarılmış. Kimin vakfı olduğunu biliyorsunuz, Okçuluk Vakfı'na 16.5 trilyon lira yatırılmış. Yahu Malazgirt Meydan Muharebesi'nde bu kadar ok atılmadı. Koca Anadolu fethedildi bu kadar ok atılmadı.



-Sınav zaten formalite icabı. Torpilin yoksa 92 alsan bile atanamıyorsun. İş arayan birinden kitap için 292 lira istiyorsunuz. Bunu derhal ücretsiz yapın.

-İşizlik fonunu nasıl yandaşlar için kullanıyorlarsa şimdi de milyonlara işçinin emeklilik hayaline aynısını yapacaklar. Sayın Erdoğan kıdem tazminatı fonu uygulamasından derhal vazgeçin.