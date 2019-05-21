İBB binasından Atatürk posterleri indirildi

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Saraçhane’deki başkanlık ve hizmet binalarına Ekrem İmamoğlu’nun talimatı ile 19 Nisan 2019 günü Atatürk posteri ve Türk bayrağı asılmıştı.

Her iki binadaki Atatürk posterleri ve Türk bayrakları 33 gün sonra bugün indirildi. İmamoğlu'nun talimatı ile konulan T.C ibaresi ile yerinde duruyor.

YSK'nın 6 Mayıs günü İstanbul seçimini iptal etmesinin ardından İçişleri Bakanlığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak İstanbul Valisi Ali Yerlikaya görevlendirilmişti.