Ekrem İmamoğlu'ndan 'Tarafsız Bölge' açıklaması

İstanbul halkının oyları ile seçilen ancak daha sonra YSK'nin tatışmalı kararı ile mazbatası geri alınan Ekrem İmamoğlu, Halk TV'de Ayşenur Arslan'ın sunduğu Medya Mahallesi programına konuk oldu.



İMAMOĞLU'NDAN 'ÇALDILAR' TEPKİSİ! AYŞENUR ARSLAN KAHKASINA ENGEL OLAMADI - VİDEO

Ayşenur Arslan, Cumhuriyet'in manşetini göstererek YSK'nin gerekçeli kararını İmamoğlu'na sordu. İmamoğlu şu yanıtı verdi: Önce 200 sayfa diye sızdırdılar. Yeni gerekçeleri oraya yazmak oradaki diğer üyelerin işi mi? Siz bir karar verdiniz. Bize göre Türkiye'deki demokrasiyi mahvettiniz. Neticede bir karar verdiniz. O karar belli. Şimdi yeni gerekçeleri oraya yazmak o 7 üyenin işi mi?



İMAMOĞLU'NDAN CUMHURİYET'İN MANŞETİNE YANIT - VİDEO



BİNALİ YILDIRIM'IN İDDİASI

İmamolu, Binali Yıldırım'ın AKP'li olanlara "Büyükşehir pusulası verilmedi" iddiasıyla ilgili soruyu şu ifadelerle yanıtladı:



Aslında bunların skeçleri yazılır ve oynanır. Rakamlar onu söylemiyor. Büyükşehirde ilçelere oranla daha çok oy kullanılmış. Pozitif bilimle uğraşıyorsunuz siz. Masum insanları kandırıyorlar. Çaldılar diyorlar. Kim çaldı. İzah edin.

İmamoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:

İki kavram beni derinden üzüyor. Bir 'çaldılar' diyorlar. Evet bir çalmak var. 16 milyon insanın emeğini çaldılar, hakkını çaldılar bu kararı verenler. İki, 24 Haziran'da görev yapan insanlar, 'şimdi mi şaibe oldu?' diyor. Üzülüyorum.

'Tarafsız Bölge'de neler yaşandığını anlattı - VİDEO

TARAFSIZ BÖLGE PROGRAMINDA YAŞANANLAR

Ekrem İmamoğlu, dün Ahmet Hakan'ın Tarafsız Bölge programında İBB'deki israfı anlatmak istemiş, verilen reklam arasının ardından programa son verilmişti. İmamoğlu yaşananlarla ilgili "Benim gözümde gazeteci çok saygın bir yerde. Bana sorulan ters sorular beni rencide etmez. Ama şu tarafı üzer. Eğer bir savunma makanizması geliştiriyorsanız o zaman bir dakika derim. Benim dün akşam üzüldüğüm konu buydu. Sayın Hakan'ın bu tarafından şikayetçi değilim. Esas değinmemiz gereken konulara değinemedik." dedi.

TEVİK GÖKSU'NUN TEPKİ ÇEKEN SÖZLERİ

İmamoğlu, AKP'nin İBB Grup Başkanvekili Tevik Göksu'nun tepki çeken sözleri için ise "Kim olduğunu bilmediğim mecralara neden cevap vereyim. Hadsizlik derim, cahil derim. Kendi sülalemi mi anlatacağım. Onun için Ahmet Hakan'a söyledim. Getirin buraya tartışalım. Binali Yıldırım'ı da davet edin. Tartışalım bunları ne olacak." dedi.

İmamoğlu, 18 günlük icraatlarını anlatarak, "18 günümüzü bile kıskanıyorlar. Düşünün 3 senede, 5 senede neler olur" dedi.

ERDOĞAN'IN "SAMANYOLU TV'DE ÇALIŞTI" İDDİASINA YANIT

İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Samanyolu TV'de çalıştı" iddiası hatırlatılınca şunları söyledi:

Ben birçok kanalda spor yorumculuğu yaptım. Ben eski Trabzonspor yöneticisiydim. Karadeniz TV'ye çıktım, CNN Türk'e çıktım, NTV'ye çıktım. Konuk olarak davet edildim, çalışmadım. Ben o kanalın açılışına davet edilmedim. Para toplama kampanyasına destek olmadım. Bir kanala çıkmakla insana böyle itham edilmez. Ben hayatımda FETÖ'yü övmedim. Dolayısıyla üzülüyorum. Sayın Cumhurbaşkanı bu ülkenin çok önemli sorunları var. Biz demokrasinin namusunu kurtarmak için mücadele ediyoruz. İnsanları lekelemek için iftira atmayın.



"SONUCU AA DEĞİL BİZ AÇIKLAYACAĞIZ" - VİDEO

23 Haziran'a hazır olduklarını ifade eden İmamoğlu, "Artık tedbirlerimiz daha fazla. Bir ajans ile çalışacağız. Sonucu AA değil biz açıklayacağız. En fazla iki saate sonucu açıklayacağız." diye konuştu.

BAĞIŞ YAPACAK SEÇMENLERİ UYARDI

Ekrem İmamoğlu, bağış kampanyasına destek olanlara teşekkür etti ve bir uyarıda bulundu. İmamoğlu, "Bu süreçte ortaya çıkan bazı kişiler olabiliyor. Bizim ismimizi kullanarak milletin parasını almaya çalışanlar var. Bu hususta bütün vatandaşlarımı uyarmak isterim. Bağış kampanyasını yapan tek bir kurum var: CHP Genel Merkezi. Oradan bağış kampanyasına katılanlar varsa çok mutlu olurum. Çok rahatsız edici bir şey görürlerse bize bildirsinler, gereğini yapalım." ifadelerini kullandı.

EMİN ÇAPA'NIN İDDİASI

İmamoğlu, CNN Türk'ün eski çalışanlarından Emin Çapa'nın "Ekrem İmamoğlu yayını bitsin diye reji telefonla arandı. Evet yayının tekrarının konulmaması talimatı verildi" iddiasını da değerlendirdi. İmamoğşu şöyle konuştu:



Şükürler olsun ki dünyada sosyal medya diye bir teknoloji üretildi. Demokrasi için bir nimet olduğunu düşünüyorum. İyi ki üretilmiş. Bizim gibi köşeye sıkıştırılmaya çalışılan ülkelerden insanların soluğu oluyor. Tekrarını yayınlasan ne olur, yayınlamasan ne olur. Youtube kanalımız var, Twitter hesabımız var. Zaten milyonlarca izleniyor. Buna acizlik derim.