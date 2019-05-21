Ağababa hükümeti uyardı: İşçileri oyalamayı bırakın toplu sözleşme masasına oturun

İŞÇİLERİN TİS HAKKINI GASP ETMEK İSTİYORLAR

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Emek Büroları Koordinatörü Veli Ağbaba, kamu TİS görüşmelerinin

başlatılmamasının ciddi sorunlar doğuracağını söyledi. Ağbaba konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, kamuda çalışan ve 200 bin işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmeleri görüşmelerinde hükümetin henüz somut bir adım atmadığını belirterek "Hükümet yetkilileri Mayıs ayının sonuna yaklaşılırken işçilerin taleplerini henüz dikkate almamış, herhangi bir teklifte bulunmamıştır. Anlaşılan o ki AKP hükümeti 200 bin işçiyi oyalamakta, işçilerin toplu iş sözleşmesi hakkını gasp etmeye çalışmaktadır"dedi.

VURDUMDUYMAZ BİR TAVIR



12 Mayıs’ta Maden işyerlerini kapsayan görüşmelerin hükümetin herhangi bir teklifte bulunmaması nedeni ile tıkandığını ve arabuluculuk sürecinin başladığını belirten Veli Ağbaba, Hükümetin bu vurdumduymaz tavrı devam ettikçe kamu kesimini kapsayan tüm iş yerlerinde uyuşmazlık yaşanmaya devam edeceğini ifade etti.

İŞÇİYE TEKLİF BİLE SUNAMAYACAK İFLAS NOKTASINDALAR

"Hükümet süreci uzatarak ekonomik krizin bedelini işçilere ödetmeye çalışmaktadır" diyen CHP Genel

Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Hükümetin toplu iş sözleşmesi masasına bir türlü oturmaması

ekonomik olarak iflas noktasında bulunduklarının da göstergesidir. Çünkü iktidar herhangi bir teklifte

bulunmayarak işçilere ücret dâhi veremeyeceğini bir bakıma itiraf etmiş durumdadır"dedi.

İKTİDAR EKONOMİK KRİZİ BİLE FIRSATA ÇEVİRMEK İSTİYOR

Ağbaba açıklamasının devamında; "Türkiye ekonomisi belki de Cumhuriyet tarihinin en büyük ekonomik krizi ile karşı karşıyadır. Bu krizin tek sorumlusu da mevcut siyasi iktidardır. İşsizlik oranının 8 milyonu aştığı, açlık sınırının 2 bin 500 TL’ye dayandığı, enflasyon oranlarının yüzde 20’lerin altına düşmediği ülkemizde emekçilerin her geçen gün yaşam şartları ağırlaşmaktadır. İktidar bu durumu türlü şekillerle fırsata çevirme gayreti içerisindedir. İktidar yetkililerine bir kez daha sesleniyoruz; İşçileri hiçe sayan işçilerin haklarını görmezden gelen uygulamalarına derhal son vermelidir" ifadelerini kullandı.

İKTİDARI UYARIYORUZ

AKP'nin kamu kesiminde toplu iş sözleşmesi hakkını görmezden geldiğini, hatta ertelemeye teşebbüs etmek istediğini belirten Ağbaba, "İktidarı uyarıyoruz işçileri oyalamaktan derhal vazgeçin. Kendi yandaşlarına türlü kaynakları sorumsuzca aktaran iktidar, işçilerin haklı taleplerini görmezden gelmemelidir. İktidar işçileri oyalamayı bırakıp masaya oturmaladır"dedi.