AKP’li Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin gündeminde 'suya zam' var

Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Kurulu Toplantısı bugün yapıldı. Yapılan toplantıda komisyonların belirlenmesinin ardından gündem maddeleri oybirliği ile ilgili komisyonlara havale edildi. Komisyonlara havale edilen maddeler arasında SASKİ Genel Müdürlüğü'nün “Su ve atıksu tarifelerinin belirlenmesi ile ilgili teklif maddesi” oybirliği ile komisyona havale edildi.

Komisyona havale edilen madde ile birlikte mesken, geçici mesken, turizm, umumi tuvalet, amatör spor kulüpleri tesisleri, bahçe ve tarlalarda kullanılan suyun birim fiyatının 1. grup için 3,18'den 3,97'ye, 2. grup için 2,47'den 3,09'a, 3. grup için ise 1,96'dan 2,45'e çıkartılması teklif edilecek.

Kamu, resmi hastaneler, resmi okullar ve resmi yurtlarda ise 1. grupta 4,78 olan suyun birim fiyatının 5,97'ye, 3,70 olan 2. grup birim fiyatının 4,62'ye ve 2,95 olan birim fiyatının 3, 69'a çıkartılması teklif edilecek. Özel okullar ve özel yurtlarda ise 5,70 olan birim su fiyatının 7,12 olması teklif edilecek. İş yeri, geçici iş yeri, özel hastaneler ve inşaatlarda ise 1. grupta 5,97 olan suyun birim fiyatının 7,46'ya, 2. grupta 5,41 olan birim fiyatının 6,76'ya ve 3. grupta 4,27 olan birim fiyatının 5,33'e çıkartılması teklif edilecek.

Organize Sanayi Bölgesi (OSB), Gıda OSB ve OSB (AAT bulunmayan) 1. ve 3. grupta 1,84 olan suyun birim fiyatının 2,30'a, çıkartılması teklif edilecek. 10,07 olan limanlardaki suyun birim fiyatı ise 12,58 çıkartılması, serbest bölgede ise birim fiyatın 7, 11'den 8,88'e çıkartılması teklif edilecek.

Ayrıca gazi ve şehit tarifesinde bulunan abonelerle ilgili mesken tarifesi üzerinden yüzde 50 indirim uygulanacak. Engelli su tarifesinde bulunan abonelerle ilgili mesken tarifesi üzerinden yüzde 50 indirim uygulanacak, 6360 sayılı Kanun kapsamında bulunan abonelere yüzde 25 indirim ve 6745 sayılı Kanun kapsamında bulunan abonelere yüzde 50 indirim uygulanacak.

SAYAÇ BAKIM VE ONARIM BEDELLERİ DE ARTACAK

2018 yılında satın alınması gerçekleşen DN20 su sayacının maliyeti 64,93 TL oldu. 2019 yılı için öngörülen maliyeti ise 78,10 TL olarak hesaplandı. 2019 yılında damga ömrünü dolduracak sayaç sayısı 169 bin 605 olarak tespit edildi. 4'üncü ay itibariyle toplam 18 bin 416 adet sayaç değiştirildi. Değiştirilecek 151 bin 189 adet sayaç kaldı. 151 bin 189 adet su sayacının toplam birim sayaç bedeli 11 milyon 807 bin 860,90 TL'ye denk geliyor. 2018 yılında aylık tüketim olan fatura başına 1 TL olarak tahakkuk ettirilen sayaç bakım bedeli karşılığında toplam 4 milyon 370 bin 162 bedel elde edilmiş oldu. 2019 yılı için hesaplanan 11 milyon 807 bin 860,90 TL amortismanı için sayaç bakım ve onarım bedeli 2,71 TL olarak hesaplandı. Sayaç bakım ve onarım bedelinin en az 2,50 TL olarak belirlenmesi önerildi.

Su, atıksu, bakım ve onarım tarifeleri, komisyonlarda görüşüldükten sonra meclise havale edilecek. Madde mecliste kabul edildikten sonra yürürlüğe geçecek. SASKİ Komisyonu 22 Mayıs'ta saat 15.30'da belediye binasındaki meclis salonunda, SASKİ meclisi ise 23 Mayıs'ta Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclis Binasında saat 14.00'te yapılacak.