Ümit Özdağ'dan "Hepimiz aynı gemideyiz" diyen Erdoğan'a yanıt

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100. yılı kutlamaları nedeniyle düzenlenen törende yaptığı konuşmada söylediği "Hepimiz aynı gemideyiz" ifadelerini değerlendirdi. Erdoğan'ın bu söylemini samimiyetsiz bulduğunu kaydeden Özdağ şöyle konuştu:

Aynı gemide olduğumuz doğru ama Cumhurbaşkanı muhalefete düşman muamelesi yaptığı için, hani Titanik batarken, alt katlara kilitlenen ve yukarı çıkmaya izin verilmeyen yolcular vardı ya... Bize üçüncü sınıf, dördüncü sınıf yolcu muamelesi yapıyor. Aynı gemide kendimizi hissetmemiz için bu ülkede yaşayan herkese birinci sınıf yolcu muamelesi yapması lazım Cumhurbaşkanı'nın. Lütfen bize aynı gemideyiz masalını anlatmasın. Seçimden önce bize zillet deyip seçimden sonra millet olduk diyorsa bu samimi değildir.