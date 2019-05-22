İYİ Parti İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Ümit Özdağ, Suriyeli sığınmacıların yoğun olarak yaşadığı yerlerde Türk vatandaşlarının azınlık durumuna düştüğüne dikkat çekerek, AKP’nin Suriyeliler için harcadığı 40 milyar doların ekonomik krizin gerekçelerinden biri olduğunu söyledi.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye’nin bazı bölgeleri adeta Suriyelileşmiştir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın hazırladığı 1/100.000 ölçekli Kilis şehir planında, Kilis’in geleceğinin tamamen Suriyelilere bırakıldığını görüyoruz. Daha bugünden Türkler Kilis’te azınlık durumundadır. Böyle giderse 2040 yılında Kilis’te Türklerin oranı yüzde 20’lere inerse kimse şaşırmasın. Ankara, İstanbul ve İzmir’in bazı semtleri Şam’dan farksız hale gelmiştir.”

“Cumhurbaşkanı Erdoğan birçok kez Suriyeliler için 37 milyar dolar harcandığını gururla ifade etti. Aslında gerçek rakam en az 40 milyar dolardır. Türkiye, dünyanın en borçlu ülkelerinden birisidir. Yüksek faizle dış borç alan bir ülkenin yöneticileri, Türk milletinin nafakasından keserek bonkörlük yapma hakkına sahip değildirler. Bu parayı cebinizden harcamıyorsunuz.”

“Suriyeli sığınmacılar sadece Türk milletinin değil bütün dünyanın sorunudur. Türkiye’deki Suriyeli sığınmacı sayısı bütün Avrupa ve Bütün Suriyeli sığınmacı sayısından daha fazladır. Türkiye, Avurpa Birliği ve zengin Arap ülkeleri adına Suriyeli sığınmacılara bakmaktadır. Erdoğan ise ‘Tabi ki bakacağız’ deyip Türk milletinin parasını harcamaya devam etmektedir.”

“EKONOMİK KRİZİN BİR NEDENİ DE SURİYELİLERE HARCANAN PARA”

Ülkemiz çok ağır bir ekonomik krizden geçmektedir. Bu kriz, cumhuriyet tarihinin en ağır ekonomik krizidir. Bu krizin nedenlerinden birisi de hatalı Suriye politikası ve Suriyeli sığınmacılar için harcanan paradır. “

“Suriyeli sığınmacıların neden olduğu sorunlar ister istemez insani alanlara sıçramaktadır. Bunlardan bir örnek, birkaç gün önce Gaziantep’te yaşandı. Gaziantep, Suriyeli sığınmacıların yükünü en ağır, en fazla çeken kentlerimizden biridir. Resmi rakamlara göre, Gaziantep’te 433 bin 664 Suriyeli sığınmacı yaşıyor. Kayıtsızlarla birlikte bu rakamın 55 bin civarında olduğu tahmin ediliyor. Bazı meslek grupları Gaziantep’te tamamen Suriyelilerin eline geçti. Ekonomik krizin pençesindeki iş adamları Türkleri işten çıkararak daha ucuza çalıştığı için Suriyelileri işe alıyor.”

“Bu ortamda Gaziantepli Eyüp Dal kardeşimiz İşsizliğe isyan ederek, kendisine iş sözü veren AKP’li Şahinbey Belediyesi bu sözü yerine getirmeyince kendisini yaktı. “

“Geçtiğimiz günlerde MİT Müsteşarının Suriyeli yetkililer ile görüştüğü haberleri geldi. Umarım bu doğrudur, umarım Türk yetililer Suriye ile görüşmeler yapar ve Suriyelilerin ülkelerine dönelmeleri için ilk adım olur.”