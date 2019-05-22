Mansur Yavaş'tan taksicilere müjde

İstanbul'da akıl almaz olay: Bekçi eski eşinin erkek arkadaşına, taksici bekçiye, polis taksiciye ateş açtı

Taksici esnafının yoğun ilgi gösterdiği Yavaş, babasının da esnaf olduğunu ve kendisinin de esnaflıktan geldiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Esnafın sorunlarını biliyorum, yabancı değilim. Bizim dönemimizde Ankara ekonomisi altın çağını yaşayacak. Ankara’nın ekonomisini ayağa kaldıracak çalışmalara başladık ve devam ediyoruz. Büyükşehir Belediyesi'nin ne yapması gerekiyorsa yapacağız. Taksici esnafın özel cep yerleri taleplerini biliyorum ama maalesef bunların bir kısmı sadece bizim karar vermemizle olmuyor ancak Kızılay’a yakın yerlerde veya ana caddeler üzerinde uygun yerlerde oda ile birlikte görüştüğümüz takdirde mutlaka kendimizin yetkisinde olan yerlerde en kısa zamanda birlikte yapabiliriz."

Ramazan ayından sonra her gün bir taksi durağını ziyaret etmeyi düşündüğünü belirten Yavaş, seçim döneminde verdiği sözleri birer birer yerine getireceğinin altını çizdi.

'GELİRİN TÜMÜ SİZE AİT OLACAK, PAYLAŞIMINA SİZ KARAR VERECEKSİNİZ'

Yavaş, "Bizler sizlerin hizmetindeyiz. Aramızda mesafe yok, resmiyet yok, kapımız her zaman açık olacak” dedi. Taksici esnafına müjdeler veren Yavaş, projeleri de anlattı:

"Taksici esnafına söz verdik. Hem taksimetresi hem içerisinde görüntülü reklam alabileceği, navigasyonu ve kamerası olan teknolojik bir sistemi sizlere ücretsiz vereceğiz. Bununla ilgili Çin’den bir heyet sunum yapmak için gelecek. Aynı zamanda her takside iki tane olacak. Bu sayede yolcu gittiği güzergahı takip edebilecek, arzu ettiği takdirde orada yayınlanacak reklamı izleyebilecek. Günde yaklaşık 400 bin yolcu taşıyorsunuz. 400 bin yolcuya tekabül eden reklam bedeli neyse biz bu bedelden de hiçbir şey almayacağız. Bu gelirin tümü sizlere ait olacak. Bunu nasıl paylaşacaksınız ona siz karar vereceksiniz.”