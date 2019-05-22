23 Haziran stratejisi: Yıldırım 'in' Erdoğan 'out'

AKP’nin başvurusu sonucu YSK tarafından iptal edilen ve 23 Haziran’da yeniden yapılmasına karar verilen İstanbul seçimi için adaylar sahaya indi. 31 Mart seçimlerinde çok sayıda hata tespit eden AKP’de kampanyada yeni bir söylem ve çalışma tarzı kullanacak.

SANDIĞA GİTMEYENLERİN 300 BİNİ AKP SEÇMENİ

AKP kaynaklarından edinilen bilgiye göre, yapılan analizler AKP seçmeninin oy tercihlerinde 23 Haziran’da da büyük bir değişim olmayacağını gösteriyor. Bu nedenle enerjinin büyük kısmı sandığa gitmeyen seçmeni ikna için harcanacak. Yapılan çalışmalara göre bir önceki seçimle kıyaslandığında sandığa gitmeyen seçmenlerin yaklaşık 300 bini AKP seçmeni. Bu seçmenin içinde partisine kırgın-küskün olan, ders vermek isteyen seçmenin yanı sıra “1 oyun ne önemi var? Sandığa gitmesem de olur” diyenler var. AKP bu seçmeni sandığa gitmek için ikna etmeye çalışacak.



‘REFAKATÇİ SEÇMEN’ HESABI



Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre AKP’nin çalışmasına göre muhtarlık seçimi için seçmen kütüğünü memleketlerine aldıran onbinlerce İstanbullu vardı. Bu seçmenlerin yenilenecek seçimde oy kullanma hakları yok. Ancak memleketlerine oy kullanmaya giden ve büyük kısmı yaşlı insanlardan oluşan bu seçmen kitlesinin, berberinde seçmen kütüğü İstanbul’da olan binlerce yakınını da taşığı biliniyor. “Refakatçi seçmen” olarak niteledirilen bu seçmenin yenilenen seçimde desteğinin alınacağı hesabı yapıyor.

YILDIRIM ÖN PLANDA, ERDOĞAN GERİ PLANDA OLACAK

AKP, 31 Mart seçimlerinde İstanbul teşkilatı ile aday arasındaki kopukluğun bu seçimde yaşanmasına izin vermeyecek. AKP’nin adayı Binali Yıldırım’ı merkezine alan yeni kampanyanın bu şekilde devam edeceği AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daha geri planda olacağı ifade ediliyor. Üslup ve söylemin bir önceki seçime göre yumuşayacağı ifade edilen kampanyada çok fazla miting de planlanmıyor. Sosyal medya mecralarının etkin kullanılacağı çalışmada seçmenle yakın temas sağlayacak program ve etkinliklerin öne çıkması bekleniyor.

ÇAKARLI ARAÇ, KORUMA ORDUSU DAHA AZ GÖRÜNÜR OLACAK



AKP’nin çalışmasına göre 31 Mart seçimleri öncesi saha çalışmalarında “koruma ordusu”, “araç konvoyları” ve “çakarlı araç görüntüleri” tepkiye neden oldu. Bu nedenle korumalar görevini yapmayı sürdürecek ama bir kısmı sivil giyimli ve daha az görünür olacak. Konvoylara ve çakarlı araçlara da izin verilmeyecek.

VEKİLLERE SINIRLI GÖREV

CHP 100’ün üzerinde milletvekilini seçim için İstanbul’da görevlendirdi. AKP’nin ise böyle geniş bir görevlendirme yapması beklenmiyor. Kampanya kapsamında bazı hemşehri grupları için o ilin milletvekillerine özel görevler verilebileceği belirtiliyor.