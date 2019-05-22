Devlet Bahçeli'nin hesabı şaştı!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 31 Mart seçimlerinden sonra partisinin aldığı oy oranıyla Mustafa Kemal Atatürk’ün doğum tarihi 1881 arasında ‘ilginç’ bir bağ kurmuştu. YSK'nın açıkladığı sonuçlara göre MHP 18.82 oy alınca Bahçeli'nin hesabı yanlış çıktı.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 22 Mayıs 2019 Çarşamba, 19:22


MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 31 Mart seçimlerinden sonra yaptığı açıklamada şunları söylemişti: “MHP yarım asırdır siyasetin, zorlu etap ve kulvarlarını aşmasını bilmiştir. 31 Mart seçimlerinden sonra kötü niyet sahipleri daha da gün yüzüne çıkmıştır. Bilhassa partimizin il genel meclisi seçiminde aldığı yüzde 18.81’lik oranı diline dolamışlardır. Halep oradaysa arşın YSK’nın sistemindedir. 18.81, 1881’dir; o da Atatürk’ün doğumudur. MHP’ye AK Parti’den kayış olduğunu söyleyen nifak yuvaları şu sıralar faaldir.”

YSK, akşam saatlerinde kesin sonuçları açıkladı. YSK'nın verilerine göre İl Genel Meclisi üyeliği sonuçlarına bakıldığında MHP 18.82 oldu. Böylece Bahçeli'nin Atatürk'ün doğum yılıyla kurduğu 'ilginç bağ' çökmüş oldu.

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