Devlet Bahçeli'nin hesabı şaştı!





MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 31 Mart seçimlerinden sonra yaptığı açıklamada şunları söylemişti: “MHP yarım asırdır siyasetin, zorlu etap ve kulvarlarını aşmasını bilmiştir. 31 Mart seçimlerinden sonra kötü niyet sahipleri daha da gün yüzüne çıkmıştır. Bilhassa partimizin il genel meclisi seçiminde aldığı yüzde 18.81’lik oranı diline dolamışlardır. Halep oradaysa arşın YSK’nın sistemindedir. 18.81, 1881’dir; o da Atatürk’ün doğumudur. MHP’ye AK Parti’den kayış olduğunu söyleyen nifak yuvaları şu sıralar faaldir.”

YSK, akşam saatlerinde kesin sonuçları açıkladı. YSK'nın verilerine göre İl Genel Meclisi üyeliği sonuçlarına bakıldığında MHP 18.82 oldu. Böylece Bahçeli'nin Atatürk'ün doğum yılıyla kurduğu 'ilginç bağ' çökmüş oldu.