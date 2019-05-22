CHP Sözcüsü Faik Öztrak: Millet iradesi cezalandırılmıştır

Yüksek Seçim Kurulu'nun gerekçeli kararının ardından açıklama yapan CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın açıklamalarından satır başları:

Seçmen iradesinin üstünlüğü ilkesine aykırı olmuştur.

Millet iradesi cezalandırılmıştır. Milletimizin izzeti nefsiyle oynanmıştır.

Bugün bize ahlak dersi verenlere şunu söylemek isterim, bu karar demokrasinin yüz karasıdır ve bunu faili de maalesef Saray'dır.

YSK kararının herhangi bir yerinde çalma çırpma gibi bir ifade yer almamıştır

Tekrar söylüyorum, bu kararda çalma çıpma yoktur. Şimdi bu "çalma çırpma" diyenler milletin karşısına çıkıp ne söyleyecektir.

Aslında kararın tamamını okumaya gerek yoktur. YSK Başkanı Sadi Güven'in kararının son cümlelerine bakmak yeterlidir.

Buna imza atan YSK üyeleri bu elleri nasıl temizleyecekler, evlatlarının yüzlerine nasıl bakacaklar.

Bu karar bir kez daha Ekrem İmamoğlu'nun 16 milyon İstanbullu'nun belediye başkanı olduğunu göstermektedir. Ben 23 Haziran'da İstanbulluların Türk demokrasi tarihine altın harflerle yazılacak bir ders vereceklerine inanıyorum.

Bu karara cevabı milletimizin en iyi şekilde vereceğine ve İmamoğlu'na mazbatasını geri vereceğine inanıyorum.