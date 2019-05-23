Süleyman Soylu da Binali Yıldırım'ın bahanesine sığındı

Süleyman Soylu, YSK'nin geçen seçimde aldığı mühürsüz oy kararını bu seçim için usülsüzlük saydı. Soylu, "Sandıklarda mühürsüz çıkan oylar var. Aynı zamanda sandık başkanlarında kamu görevlisi devlet görevlisi olmayanlar var. " dedi.

"HUKUK DİLİYLE SÖYLEDİ. BİZİM SÖYLEDİĞİMİZ GİBİ SÖYLEMEDİ"

Süleyman Soylu da Binali Yıldırım gibi 'çaldılar' iddialarına bir gerekçe bulamadı.

Soylu, "Bir takım aklı evveller diyorlar ki, YSK kararında çalmayı söylemedi. Tam da söyledi. Hukuk diliyle söyledi. Bizim söylediğimiz gibi söylemedi. 30 Bin 200'ün üzerindeki oyun sayım döküm cetvellerinden tutanağına kadar yok olduğunu bunun da o oyların ve oradaki sonuçları yok hükmüne getireceğini çok net bir şekilde altını çizdi" ifadelerini kullandı.