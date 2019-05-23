Saadet Partisi adayı Necdet Gökçınar açıkladı! 23 Haziran seçimine neden giriyor?

23 Haziran İstanbul seçimlerine hazırlanan Saadet Partisi'nde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Gökçınar, gazeteci Çağlar Cilara'nın Youtube'daki özel kanalına gündemle ilgili açıklamalarda bulundu.

Seçime neden girdiklerini ve CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu hakkında konuşan Gökçınar, YSK kararıyla ilgili "Kim olursa olsun burada yapılan bir haksızlıktır" açıklamasında bulundu.

"BİZİM SÖYLEYECEK SÖZÜMÜZ VAR"

Saadet Partisi seçime neden giriyor? sorusuna cevap veren Gökçınar, "Türk siyasetinde davasına bu kadar sadık, yerinde duran bir parti gösteremezsiniz. Hepsi bir takım reformasyonlara uğradı. Bir siyasi partinin bir davası varsa eğer, seçmenine söyleyeceği bir hayat görüşü, bir söz varsa bu partinin ben filan partinin yerine seçime girmiyorum demesi, esasında senin hiçbir şeyin yokmuş anlamına gelir." diye konuştu.