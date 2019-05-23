Mersin'de Başkan Seçer sözünü tuttu; ulaşım indirimi yüzleri güldürdü

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, ulaşımda indirim sözünü tuttu. Öğrenci, öğretmen ve 60-65 yaş arası vatandaşlara Büyükşehir Belediyesinin toplu taşıma hizmetleri 1 TL’den ücretlendirildi.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 23 Mayıs 2019 Perşembe, 19:43

[Haber görseli]Göreve geldiği günden itibaren Mersin’in en önemli sorunlarından biri olan Ulaşım alanında hayata geçirdiği iyileştirmelerle vatandaşlardan takdir toplayan Başkan Seçer, toplu taşıma ücretlerinde yaptığı indirimle de Mersinlilerin yüzünü güldürdü. Öğretmen, öğrenci ve 60-65 yaş arası vatandaşlara 1.25 TL olan ulaşım ücretini 1 TL’ye indirdi.

YURTTAŞ 214 TL TASARRUF EDECEK

Yapılan indirim ile vatandaşın toplu taşımaya ayırdığı 912 TL olan bütçe 698 TL’ye inerek yıllık 214 TL tasarruf edilecek. İndirim sayesinde öğrencilerin harçlığı cebinde kalırken, öğretmenler ve 60-65 yaş arası vatandaşların ev ekonomisine katkı sağlanacak.

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Vahap Seçer