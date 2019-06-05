İYİ Parti’nin ‘Demokrasi Çadırı’na engel

Kararın hukuksuz olduğunu belirten İYİ Parti Pendik İlçe Başkanı Süleyman Turan, “İzin alarak açtığımız Demokrasi Çadırı vatandaşlarımız tarafından yoğun ilgi görünce bazı kesimlerin şikayeti üzerine kaymakamlık tarafından kaldırılmak isteniyor” dedi. Kaymakamla görüşen İYİ Partili yetkililer, çadırın yerinin geçici olarak değiştirildiği ve konunun ilerleyen günlerde netlik kazanacağını açıkladı.



İBB seçimlerinin tekrarlanması üzerine partilerin seçim çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. İYİ Parti de Millet İttifakı'nın adayı Ekrem İmamoğlu'na destek amacıyla 39 ilçede olduğu gibi Pendik'te de Demokrasi Çadırı kurmuştu. Pendik'te kurulan Demokrasi Çadırı dün akşam saatlerinde polis ve zabıta ekiplerince kaymakamlık talimatıyla kaldırılmak istendi. Yetkililerin ara girmesiyle çadırın yeri geçici olarak değiştirildi.



“BU MUAMELEYİ YAPANLARI KINIYORUZ”



Sözcü'den Tugay Saday'ın haberine göre Demokrasi Çadırı izinlerini göstererek kaldırılmasına engel olmak isteyen İYİ Parti Pendik İlçe Başkanı Süleyman Turan, “Pendik İlçe Başkanlığı olarak 15 gün önce Kuşluk Parkı'nda kurulan demokrasi çadırımız bugün saat 19.45 sularında Zabıta ve çevik polis ekipleri tarafından kaldırılmak istenmiştir. Gerekli müracaatları ve izinleri 20 gün önce tamamlanan Demokrasi Çadırımızın bulunduğu yerden kaldırılmak istenmesine karşı çıktık. Partililerimiz ve vatandaşlar Demokrasi Çadırı'nın kaldırılmasına tepki gösterdi. Ancak biz itidalli davranarak olayların büyümesine izin verilmemiştir. Tüm partilerin çadırının olduğu bölgeden İYİ Parti Demokrasi çadırının yerinin değiştirilmek istenmesi anlaşılır gibi değildir. Bugüne kadar vatandaşlarımızın yoğun ilgisine mazhar olan partimize ve demokrasiye bu mübarek günde bu muameleyi yapanları kınıyoruz” dedi.



ÇADIRIN YERİ GEÇİCİ OLARAK DEĞİŞTİRİLDİ



Konuyu Pendik kaymakamı İlhan Ünsal ile görüşen İYİ Partili yetkililer sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı: “İlçe Başkanımız Süleyman TURAN, ilçe Kaymakamımızla görüşmüş ve geçici olarak mutabakata varılmıştır. Birkaç gün içerisinde kaymakamla yapılacak toplantı ile durum sonuçlandırılacaktır. Çadırımız sökülerek biraz daha aşağı taşınmıştır.”