İstanbul Ticaret Borsası Başkanı: Soylu’yu protesto edenlerin tamamı Pontus

Kopuz, Trabzon’da yurttaşların protesto ettiği Süleyman Soylu’yu savundu ve “Süleyman Soylu’yu protesto eden gruba bakın, tamamı Ekrem gibi müslüman gözüken Pontuslar” yazdı.

İstanbul Ticaret Borsası Başkanı’nın paylaşımı şöyle:

Kopuz, daha sonra attığı tweet’te ise “yanlış anlaşıldığını” ileri sürerek, “Okuduğunu anlamak güzel bir haslettir Trabzonlulara laf söylemek kimsenin haddi değil makaryosun heykelini diken adama tepki göstermeyen ama Trabzonun has milliyetçi bir evladına tepki gösterenlere tepkimiz” dedi.

İMAMOĞLU NE DEDİ?

Ekrem İmamoğlu da bugün Trabzon'da yaptığı açıklamada kendisi hakkındaki ifadeler için "Neymiş? Ekrem, Yunan'mış. Ben yerinizde olsam gülerim buna. Neymiş? Ekrem, Pontus'muş, teröristmiş. Allah akıl versin" demişti.

ALİ KOPUZ KİMDİR?



İstanbul Ticaret Borsası Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkan Yardımcısı olan Kopuz, aynı zamanda Al-Et Gıda ve Kopuzoğlu İnşaat Şirketleri’nin ve Mega Center Yapı Kooperatifi’nin yönetim kurulu başkanı konumunda.

Kopuz ayrıca, 2013 yılı Mayıs ayında yapılan İstanbul Ticaret Borsası seçimlerinde meclis üyeliğine ve akabinde yapılan seçimlerde yönetim kurulu başkanlığına seçildi.

DTM’nin bazı yargı mensuplarına rüşvet verdiği ididasıyla sürdürülen soruşturma kapsamında İDTM A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olan Ali Kopuz 2010 yılında tutuklanmıştı.

Birgün'de yer alan habere göre Ali Kopuz İTO Meclis üyesiyken Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınarak, Cumhuriyet Savcıları Mehmet Tamöz ve Hüseyin Kocabey tarafından sorgulanmıştı. Savcıların, tutuklanması istemiyle mahkemeye sevk ettiği Ali Kopuz, rüşvet aldığı gerekçesi ile Nöbetçi Ankara 11. Sulh Ceza Mahkemesince tutuklanmıştı. Kopuz daha sonra 2012 yılında beraat etmişti.

Trabzonlulara “Pontus” diyen Kopuz’un geçmişte yürüttüğü görevler ise şöyle:

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 2013-

İstanbul Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı 2013 –

Mega Center Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı 2010-

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geliştirme Vakfı Kurucu Üyesi 2013-

Kopuzlar Vakfı Üyesi 1993 –

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Meclis Üyesi 1994-2013

İTO Yönetim Kurulu Üyesi 1997-2009

İstanbul Dünya Ticaret Merkezi (İDTM) Yönetim Kurulu Üyesi 2005-2009

İTO Gıda Tarım Hayvancılık İhtisas Komitesi Başkanı 1998-2009

İstanbul Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi 2003-201

Darülaceze Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi 1998-2006

Motor Sporları Ve Organizasyon A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 2003-2003