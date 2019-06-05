Devlet Bahçeli, İmamoğlu-Yıldırım randevusu hakkında konuştu

Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkan kısımlar şu şekilde:

-Terör örgütünün sonunu almak için başlatılan Pençe Harekatı ile Türkiye terör belasından kurtarılmış olacaktır

-İstanbul seçimi, mahalli idareler seçimlerinin çok ötesinde. Türkiye üzerinde kurulmak istenen büyük oyunu neticelendirmek maksadıyla gece gündüz çaba gösterdiği bir seçim olmuştur. Bu seçimde Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi istikrarsızlaştırmak istenmektedir.

-Bu seçimler bittikten sonra açıkça ifade ediyorum, bu ülkeyi seven politikacı, bilim insanı, savcısı, hakimi 31 Mart seçimi ve öncesinde Türkiye üzerinde kurulan kumpasları yakınen araştırmalı, ve soruşturma nerede başlamışsa sonucu alıncaya kadar devam etmeli. Seçimler üzerindeki PKK ve FETÖ oyunu ortaya çıkarılıp gerekli cezalar verilmelidir. Takipçisi olacağız.

-Hırsızlığın üstünü demokrasiyle örtmenin anlamı yoktur. Oylar çalınmıştır, millet iradesi çalınan oylarına kavuşacaktır.

-Bu seçimlerin arkasında PKK vardır, FETÖ vardır, hırsı tükenmeyen politikacılar vardır. Onun için bu seçim önemlidir. İki aday gözüküyor. Diğerleri ne yapmak istiyor belli değil.

-İki aday televizyonda görüşme isteğini belirterek bayram sonrası bir araya gelmeyi düşünmektedirler. Bir tarafta birikim, öbür tarafta sonradan yıldızlaştırılan şahıslar. Birikim mi ağır basacak, propagandayla türeyenler mi ağır basacak? Bunu herkes görmelidir. Bu çağrıyı yapan Didem Arslan'a teşekkür ediyorum. İnşallah onun tecrübesiyle bu bir araya geliş sağlanır. Hangi televizyon olursa olsun bütün televizyon yöneticileri de katılarak bir tartıya 23 Haziran'dan evvel çıkmalı. Her şey nasıl güzel olacakmış göreceğiz bakalım.