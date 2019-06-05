CHP’li Kantekin: Yurttaşlık ekseninde siyaset yaptık

Kantekin, “Erdoğan’ın unuttuğu şey CHP’nin yurttaşlık ekseninde yaptığı siyasettir. Biz herkesin sorununa ortak olarak baktık. İnsanlar CHP’nin sorunları çözeceğine inandığı için tercih etti. Ekrem İmamoğlu’nun 18 günlük başkanlığında da bunu gördü” dedi. Kantekin şunları söyledi:

Erdoğan’ın “Her türlü ihtiyacını karşılıyorsunuz yine de oy vermiyor” sözlerini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Bir sosyal devletin ihtiyaç sahibi insanlara yardım yapması gerekliliktir. AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın “Karınlarını doyurduk” sözleri sosyal yardım olmaz. Bunun adı insanlar bana oy versin diye ihtiyaçlarından faydalanmaya çalışmaktır. Size oy verecek düzeyde sosyal yardıma ihtiyaç sahibi varsa 17 yıldır iktidardasınız, bu sizin ayıbınız. Sultanbeyli’de dar gelirli yoksul insanlar var. Ama onların kapısına kumanya paketi bırakmak oy için yapılmaz. Burada yaşayan insanlar da Erdoğan’ın kapısında ekmek bekleyen insanlar değil. Sosyal devlet yoksul yurttaşına yardım yapar.

Oylarınızı nasıl artırdınız?

1989 yılında belde olduktan sonra seçimleri az farkla kaybettik. 1994 yılından bu yana oy farkı giderek arttı ve 1999’dan bu yana partimizin oyu yüzde 10’un altında kaldı. Bu seçimlerde ilçe belediye başkanlığı oyumuzu yüzde 16’ya çıkarırken, Büyükşehirde hayır blokunun desteği ile yüzde 30’u geçtik. Adayımızın ilçede doktorluk yapması da etkili oldu. CHP olarak sorunlara partinin değil, yurttaşın sorunu olarak baktık. İnsanlara samimiyetle yaklaştık. Tutamayacağımız hiçbir sözü vermedik. CHP’nin başarılı olma nedenlerinden birisi de yurttaşlık ekseninde yaptığımız siyasettir. Hiç kimseyi ötekileştirmeden herkesin sorunlarını bize oy versin ya da vermesin çözmeye çalıştık. Biz 3 yıldır CHP’ye oy vermeyen kesimlerin sorunlarını dinleyerek bu noktaya geldik.

Kürt kökenli seçmenin tercihinde ne etkili oldu?

İlçede yaşayan nüfusun yüzde 35-40’ı Kürt kökenli. Bu yurttaşlarımızın önemli bir kısmı orta ve alt gelir grubunda. Hayatın zorluğunu direkt yaşayan, işsizlik, eğitim ve sağlık gibi birinci dereceden sorunlarını çözebilecekleri yerel yönetim anlayışı olarak çözümü CHP’de gördüler. İktidar, 31 Mart’ta Kürt kökenli seçmenlere yönelik “bize oy verirseniz devletin yanındasınız”, “bize oy vermezseniz devletin karşısındasınız” gibi bir durum yarattı. Söyledikleri “Beka sorunu” da bu yurttaşlarda ters tepti.

23 Haziran’a dair ne söylersiniz?

Sultanbeyli’de yurttaşlar AKP’ye hep yüzde 60-70 arasında oy verdi. Ancak AKP bu kadar yüksek oy almasına karşı Sultanbeyli’yi hizmette hep es geçti. Burada altyapı, ulaşım, imar, mülkiyet ve kentleşme gibi bir dizi sorunu var. Büyükşehir, ilçe belediyesi ve merkezi iktidar 17 yıldır AKP’de ve bu sorunlar çözülmedi. Bu kadar birikimin sonunda insanların karşısına Ekrem İmamoğlu gibi birisi çıktı ve onlara samimiyetle yaklaştı. İnsanlar artık sorguluyor. 18 günde yapılanı herkes gördü. Bir de 5 yıl olsa neler yapılır. 23 Haziran’da burada oyumuz daha da artacak ve elimizden alınan başkanlık yeniden İmamoğlu’nun olacak.

ALİ AÇARCHP Sultanbeyli İlçe Başkanı Murat Kantekin, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın İstanbul seçiminin ardından Sultanbeyli’de Kürt kökenli seçmenleri hedef alarak “Her türlü ihtiyacını karşılıyorsunuz yine de oy vermiyor” sözlerine yanıt verdi. Kantekin, “Erdoğan’ın unuttuğu şey CHP’nin yurttaşlık ekseninde yaptığı siyasettir. Biz herkesin sorununa ortak olarak baktık. İnsanlar CHP’nin sorunları çözeceğine inandığı için tercih etti. Ekrem İmamoğlu’nun 18 günlük başkanlığında da bunu gördü” dedi. Kantekin şunları söyledi: n Erdoğan’ın “Her türlü ihtiyacını karşılıyorsunuz yine de oy vermiyor” sözlerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir sosyal devletin ihtiyaç sahibi insanlara yardım yapması gerekliliktir. AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın “Karınlarını doyurduk” sözleri sosyal yardım olmaz. Bunun adı insanlar bana oy versin diye ihtiyaçlarından faydalanmaya çalışmaktır. Size oy verecek düzeyde sosyal yardıma ihtiyaç sahibi varsa 17 yıldır iktidardasınız, bu sizin ayıbınız. Sultanbeyli’de dar gelirli yoksul insanlar var. Ama onların kapısına kumanya paketi bırakmak oy için yapılmaz. Burada yaşayan insanlar da Erdoğan’ın kapısında ekmek bekleyen insanlar değil. Sosyal devlet yoksul yurttaşına yardım yapar.n Oylarınızı nasıl artırdınız?1989 yılında belde olduktan sonra seçimleri az farkla kaybettik. 1994 yılından bu yana oy farkı giderek arttı ve 1999’dan bu yana partimizin oyu yüzde 10’un altında kaldı. Bu seçimlerde ilçe belediye başkanlığı oyumuzu yüzde 16’ya çıkarırken, Büyükşehirde hayır blokunun desteği ile yüzde 30’u geçtik. Adayımızın ilçede doktorluk yapması da etkili oldu. CHP olarak sorunlara partinin değil, yurttaşın sorunu olarak baktık. İnsanlara samimiyetle yaklaştık. Tutamayacağımız hiçbir sözü vermedik. CHP’nin başarılı olma nedenlerinden birisi de yurttaşlık ekseninde yaptığımız siyasettir. Hiç kimseyi ötekileştirmeden herkesin sorunlarını bize oy versin ya da vermesin çözmeye çalıştık. Biz 3 yıldır CHP’ye oy vermeyen kesimlerin sorunlarını dinleyerek bu noktaya geldik. n Kürt kökenli seçmenin tercihinde ne etkili oldu?İlçede yaşayan nüfusun yüzde 35-40’ı Kürt kökenli. Bu yurttaşlarımızın önemli bir kısmı orta ve alt gelir grubunda. Hayatın zorluğunu direkt yaşayan, işsizlik, eğitim ve sağlık gibi birinci dereceden sorunlarını çözebilecekleri yerel yönetim anlayışı olarak çözümü CHP’de gördüler. İktidar, 31 Mart’ta Kürt kökenli seçmenlere yönelik “bize oy verirseniz devletin yanındasınız”, “bize oy vermezseniz devletin karşısındasınız” gibi bir durum yarattı. Söyledikleri “Beka sorunu” da bu yurttaşlarda ters tepti. n 23 Haziran’a dair ne söylersiniz? Sultanbeyli’de yurttaşlar AKP’ye hep yüzde 60-70 arasında oy verdi. Ancak AKP bu kadar yüksek oy almasına karşı Sultanbeyli’yi hizmette hep es geçti. Burada altyapı, ulaşım, imar, mülkiyet ve kentleşme gibi bir dizi sorunu var. Büyükşehir, ilçe belediyesi ve merkezi iktidar 17 yıldır AKP’de ve bu sorunlar çözülmedi. Bu kadar birikimin sonunda insanların karşısına Ekrem İmamoğlu gibi birisi çıktı ve onlara samimiyetle yaklaştı. İnsanlar artık sorguluyor. 18 günde yapılanı herkes gördü. Bir de 5 yıl olsa neler yapılır. 23 Haziran’da burada oyumuz daha da artacak ve elimizden alınan başkanlık yeniden İmamoğlu’nun olacak. l İSTANBUL