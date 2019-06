'Yazlık Saray'a harcanan para 13 bin kişinin 1 yıllık asgari ücretine denk'

CHP İstanbul milletvekili Gürsel Tekin Taraf medya yayın yönetmeni Ali Çiftel’in sorularını cevapladı. Tekin seçim güvenliği, eğitim sitemi, ekonomi, tarım gibi birçok soruya yanıt verdi.

Ali Çiftel: CHP olarak seçim güvenliğini nasıl sağlamayı düşünüyorsunuz?

Gürsel Tekin: Son derece oturmuş, birçok seçimde deneyim kazanmış bir organizasyonumuz var. Örgütümüzün fedakar, vefakar, cefakar üyeleri sandıkların başında olacak. Geçmiş seçimlerden çıkartılması gereken her dersi çıkardık.

Neticede 31 Mart’ta milletin verdiği oya sahip çıktık. 23 Haziran’da da sahip çıkacağız. AKP YSK’nın belli üyeleri eliyle 6 Mayıs’ta milli iradeye bir darbe yaptı. Ben inanıyorum ki 23 Haziran’da milletimiz kendi iradesini gasp eden bu anlayışa gereken dersi sandıkta çok açık bir şekilde verecek. Ekrem İmamoğlu kazandığı anda Türkiye’de herkes bir kez daha şu açık gerçeği öğrenecek: Egemenlik sarayın değildir, bir zümrenin, çıkar gruplarının değildir. Egemenlik milletindir.

Eğitim sistemini her göreve gelen bakan kendine göre değiştiriyor. Son 20 yılda sürekli yapılan değişikliğin faturası çocuklarımıza çıkıyor. Bir çok ülkenin örnek aldığı Finlandiya’nın eğitim modeli örnek alınarak kalıcı bir sistem oluşturulamaz mı?

Biliyorsunuz Beyaz Zambaklar Ülkesi’nde kitabını Türkçe’ye çevirten Mustafa Kemal Atatürk’tür. Finlandiya eğitime yaptığı büyük yatırım ile bugün dünyanın en büyük inovasyon merkezlerinden bir tanesi. İnsanına yatırım yapan ülkeler kazanır. Betona, ranta kaynaklarını harcayan ülkeler kaybeder. Bu kadar basit. AKP zihniyeti Atatürk’ün yüz yıl önce ortaya koyduğu vizyonu bile idrak edecek seviyede değil. Bunlar bu ülkenin insanına yatırım yapamazlar. Eğitim gibi çok boyutlu bir reformu yapabilecek bir kadroları da, beşeri kapasiteleri de, zihni paradigmaları da yok. Ne var? Bunlar kamu kaynaklarını alacaklar, ihale üzerinden yandaşlarına aktaracaklar, kendilerini finanse edecekler. Vizyonları bu kadar.

Bu yüzden eğitime yatırım yapmanın önemini anlamını kavrayamıyorlar. AKP açısından eğitim sistemi adeta bir torna tezgahıdır. Bütün eğitim sistemini AKP’ye oy verecek seçmen yetiştirmek için bir aparat olarak görüyorlar. Yaptıkları saçma sapan değişikliklerle çocuklarımızın hayatını kararttılar. CHP iktidarı çocuklara adanmış bir iktidar olacak. Biz bugün AKP’nin akıl dışı uygulamaları yüzünden geleceğe umudunu kaybeden çocuklarımıza yepyeni bir umut vereceğiz, dünyanın en iyi eğitim sistemini Türkiye’ye kazandıracağız. Çocuklarımızın enerjisi, aklı, bilgisi ve üretimleriyle Türkiye çağ atlayacak.

Türkiye’nin şu an en büyük sorunu ekonomi. 20 milyon hacizli dosya var. Nasıl bir sistem uygulanmalı ki bu insanlar hem borçlarını ödeyebilsin hem de geçinebilsin?

Gürsel Tekin: Bir kere durumu çok iyi anlamamız lazım. Türkiye’nin tasarrufları ve geliri, giderlerimizi finanse etmeye yetmiyor. Giderimiz gelirimizden fazla. Bizim büyümek, gelişmek, kalkınmak için dış tasarruflara ihtiyacımız var. Hukukun olmadığı, can ve mal güvenliğinin kalmadığı bir ülkeye kimse yatırım yapmaz. Bizim iş adamlarımız gidip Kuzey Kore’ye yatırım yapıyor mu? Yapmıyor. Demokrasi yoksa, adalet yoksa el oğlu da gelip bize parasını emanet etmez. O zaman önce kendimiz için demokrasimizi geliştirmek, işleyen, etkin bir adalet sistemi kurmak zorundayız. Daha sonra borç aldığımız tasarrufları etkin ve verimli kullanmalıyız.

Bugün Türkiye her yıl yaklaşık 200 milyar dolar dış finansman ihtiyacına sahip. 30 milyar dolar kadarlık bir bölümü cari açık. Şimdi büyük bedelle, yani yüksek faizle aldığımız bu parayı biz nasıl kullanıyoruz? AKP gidiyor 330 milyon lira harcıyor, yazlık saray yapıyor. 330 milyon demek, 13 bin kişiye 1 yıl boyunca asgari ücret vermek demek. Bu parayı çöpe attık. Böyle yönetilen bir ekonomi asla düzelemez. Bir ülkede kaynaklar israf ve yolsuzluğa gidiyorsa, o ülkenin beli doğrulmaz. 1 koyuyorsak bize 1 buçuk kazandıracak, katma değeri yüksek işlere paramızı harcamamız lazım. Çocuklarımıza yatırım yapmamız lazım. Eğitim kalitemizi arttırmamız lazım. Yapacak çok iş var. Şunu herkes çok iyi bilsin, AKP’nin ekonomimize zararı Hiroşima’ya atılan atom bombası kadar büyüktür. Kaynaklarımız israf ve yolsuzluk çukurlarında yok oluyor, hukuk sistemimiz iflas ediyor, milletimize ahlaksızlık aşılanıyor. Bunları aşmak için çok ciddi çalışan, çok vizyoner bir hükümete ihtiyacımız var. İnanıyorum ki Türkiye bir sonraki seçimde kendisine layık, bu millete hizmet etmeye sevdalı CHP hükümetini iş başına getirecek.

Ali Çiftel: Türkiye tarım ve hayvancılık ülkesi iken, ürettiklerimiz biz ihraç edecekken ne oldu da yediğimiz her şeyi yurtdışından ithal eder duruma geldik? Bu durumu tekrar eski haline döndürmek, üreten Türkiye haline gelmek için ne yapmayı planlıyorsunuz?

Gürsel Tekin: Çok açık milletin devletine emanet ettiği kaynakları, millet için harcayacağız. Bugün israf ve yolsuzluğa giden paralar ile bu millet tarımda dünyada bir numara olur. Konya ovası kadar Hollanda kaynakları verimli kullandığı için modern teknikle her yıl 80 milyar Euro ihracat yapıyor. Bunlar bu koca ülkeyi Hollanda’dan tarım ürünü ithal etmeye mecbur bıraktılar. Esad Suriye’sinden patates, Sisi Mısır’ından soğan ithal ediyoruz. Yüzleri kızarmıyor. Tarım Kanunu var. Gayri safi milli hasılanın yüzde 1’i kadar para çiftçiye verilmek zorunda. Asla vermiyorlar. Çiftçi’nin parasını abuk subuk projelerle yiyip bitiriyorlar. Biz bu hataları yapmayacağız. Tekniğe yatırım yapacağız, çiftçiye yatırım yapacağız, kaynakları milletimize akıtacağız, milletimiz de çalışacak, üretecek, ihracat yapacak Türkiye kazanacak. Tarım sektöründe çalışan herkese, çiftlik sahibinden, pamuk tarlalarında alın teri döken kardeşlerime kadar herkese sesleniyorum. CHP’ye verilen her oy kendinize verdiğiniz oydur. Sizin yanınızda olan, sizinle birlikte çalışan, mücadele eden, sizin dertlerinizi çözmek için gecesini gündüzüne katan bir hükümet istiyorsanız tek adres CHP. Burada özellikle her gün markete, çarşıya, pazara gidip fahiş fiyatla domates, biber, soğan alan, tenceresini kaynatmak için canı yanan vatandaşlarıma bir söz söylemek istiyorum. Bu fahiş fiyatların tek sorumlusu tarımı değil rantı destekleyen AKP’dir. Çocuğunuzun rızkından çalıyorlar. Buna izin vermeyin. Oyunuzu kullanın, İstanbul kazansın, Türkiye kazansın.