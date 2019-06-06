Irkçı söylem ters tepti!

31 Mart seçimlerinde propaganda dilini “beka” söylemi üzerine kurarak, “Millet İttifakı”nı oluşturan CHP ve İYİ Parti’yi terör örgütleri PKK ve FETÖ ile yan yana göstermek üzerine kullanan AKP, bu söylemin tutmaması üzerine Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) yenilenmesine karar verdiği İstanbul seçimi için doğrudan adayı hedef alan bir propaganda yöntemi geliştirdi. Seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik “Pontus” imasıyla ırkçı bir karalama kampanyası başlatan AKP, elindeki medya gücüyle İstanbul’daki Karadenizli seçmeni hedefleyen yeni bir algı oluşturmaya çalışıyor. Karadenizli siyasetçiler, sanatçılar, sivil toplum örgütü temsilcileri “Bu tür ayrıştırmacı, polemik yaratıcı, bölücü, ötekileştirici söylemler ülkenin geleceğine zarar verir” diyerek AKP’nin “Pontus” söylemine tepki gösterirken Konsensus Araştırma’nın Başkanı Murat Sarı, “Bu Pontus söyleminden Binali Yıldırım’ın kazançlı çıkması mümkün değil” görüşünü dile getirdi.

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu’nun bir iftar programında yaptığı konuşmada sarf ettiği, “Ne diyor Yunan medyası İstanbul’u Yunan kazandı. Bir dakika ya! Bu arkadaş nereli? CHP’nin adayı nereli? Hesap büyük, olay büyük” sözleri büyük tepki çekerken ve tartışmanın da fitilini ateşledi.

AKP’nin önde gelen isimlerinden Nurettin Canikli ve Veysel Eroğlu’nun katıldığı “Pontus” tartışması İmamoğlu’nun büyük ilgi gördüğü Trabzon, Giresun ve Ordu ziyareti sonrası adeta AKP’nin seçim propagandası haline geldi.

AKP’nin Başakşehir İlçe Teşkilatı’na bağlı olarak “Medya Birimi Başkanı” ve “sandık başkanı” olarak görev yapan Şevki Mert Akın, İmamoğlu’nun Trabzon mitingi fotoğrafını paylaşarak, “Ekrem İmamoğlu Trabzon’da Pontus Rum Cemiyeti tarafından işte böyle karşılandı. Zira adam İstanbul’u tekrar Konstantinopolis yapan kişi. Biz demiyoruz Atatürk’ün denize döktüğü Yunanlar diyor” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi ve AKP Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, “Sağ olsun pek çok ülke ve başta Yunanistan CHP’nin adayını destekliyor. Ama bizim vatandaşlarımız milli ve manevi değerlere, vatana, millete ve bayrağa bağlı insanlar da tabii ki kimi destekleyeceğini biliyor” diye konuştu. AKP Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir de İmamoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanması durumunda şehre “imansızların putlarını dikeceğini” iddia ederek ırkçı söylemi bir öteye taşıdı.

AKP’li başkan da isyan etti

AKP’nin “Pontus” iması üzerinden başlattığı ırkçı söyleme Karadenizli ve Trabzonlu sivil toplum örgütü, sanatçı, siyasetçilerden tepki yağdı.

Trabzon’un merkez Ortahisar Belediye Başkanı AKP’li Ahmet Metin Genç, kendi partililerin kullandığı dile isyan ederek tepki gösterdi. “Trabzon halkını ahlaksızca itham etmek kimsenin haddine değildir” başlığıyla yazılı bir açıklama yapan Genç, “Bu şehre laf söylemeyi bırakın, yan gözle bile bakanların akıbeti hayır olmamıştır. Bu tür söylemleri ısrarla söyleyenleri ve paylaşanları, hangi siyasi görüşten olursa olsun, şiddetle kınıyorum. Bu tür konuşmaların öznesi olan şahısların Trabzon’dan ve hemşerilerimizden özür dilemesini bekliyorum” dedi.

AKP’nin kurucu üyelerinden biri olan Nusret Yılmaz da tepkisini sosyal medya hesabından “Kurtuluş mücadelesinde en ön safta yer alan, vatanseverliği ile bilinen, vatan için 15 yaşındaki Eren’lerini toprağa veren Trabzonluları, lügata içerik eklemek zorunda bırakanların kulaklarını bolca çınlatıyoruz!” ifadeleriyle dile getirdi.

Trabzonlu sanatçı Sunay Akın da tartışmayı üzülerek takip ettiğini belirterek “Üzülerek takip ediyorum, çok sığ tartışmalardır. Bu tür ayrıştırmacı, polemik yaratıcı, bölücü, ötekileştirici söylemleri çok tehlikeli buluyorum. Bu tür söylemler sadece bu ülkenin geleceğine zarar verir. Çok çirkin yakıştırmalar” diye konuştu.

‘Bu da tutmayacak’

Trabzonlular Platformu’ndan Ali Kenan İpek ise, “Bütün Anadolu gibi Trabzon da farklı kültürler yaşamış. Bu kültürlerin bugüne kadar yaşatılmaya çalışılması lazımdı. Rum, Pontus olmak sorun değil önemli olan insan olmak. Bu nedenle AKP’nin bu söylemi de tutmayacak. İstanbul’u kaybedecekler. Kaybederken çok saldırgan olmaya başladılar. Bu tip söylemleri bitmeyecek. Ama bunun hiçbir önemi yok. Onlar da tutmaz. Trabzon ve Giresun mitingleri bunların göstergesidir” ifadelerini kullandı.

Trabzonlular Düşünce ve Kültür Platformu’ndan Mehmet Fatih Köroğlu da İmamoğlu’nun 20 yıllık arkadaşı olduğunu belirterek şöyle konuştu: “Hükümet tarafı planlı bir şekilde bu konuyu dile getiriyor. Bunun üzerinden İmamoğlu ile ilgili oluşan sevgi yumağını nereden kırabiliriz diye bir söylem geliştiriyorlar. Algı üzerinden insanların kafasını karıştırıp Trabzonluların İmamoğlu’na oy vermelerinin önünü almak istiyorlar. Çünkü Trabzon halkının aidiyet duygusu çok yüksektir. İmamoğlu’da Sürmene Köprübaşılıdır. Akçaabat ilçesine bağlı Cevizli köyüne yerleşmişlerdir. Trabzon’un karakteristik özelliğini taşıyan bir kişidir. Herkesi kucaklayan kendinden emin, özgüveni yüksek, tereddüt etmeyen bir geleneğin temsilcidir. Biz geçmişte Adnan Kahveci ve Recep Yazıcıoğlu’nun koruyamadık ama bugün İmamoğlu’nu her türlü sahip çıkacağız. Bu çağlayanın önünde kimse duramayacak.”