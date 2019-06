'Akıllı ol Soylu' diyen kişi hakkında araştırma

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Balkanlı, Rumelili ve Trakyalılar Yardımlaşma Dayanışma, Kültür ve Eğitim Derneği'nde vatandaşlarla bayramlaştı.



“TÜRKİYE'DE DOMATESİ BİR ÜLKE SORUNU HALİNE NE ZAMAN GETİRDİK?"



Süleyman Soylu, “17 yıldır saldırıyorlar. Fiske değil ağır yumruklar da atıyorlar. Gezi gibi, 17-25 Aralık darbesi gibi, 6-7 Ekim gibi, 15 Temmuz gibi, şu son yaşadığımız bir buçuk iki yıllık dolar saldırıları gibi. Kendi kendime de soruyorum, acaba biz ülke olarak bir yerde para batırdık da mı ekonomik saldırıyla karşı karşıyayız. Türkiye'nin de Dünyanın da en büyük projelerini de bitirdik. Türkiye büyük bir ekonomik saldırıyla, bir dolar saldırısıyla karşı karşıya kalıyor da büyük bir direnç ortaya koymaya çalışıyor. Biraz önce Güngören'de hanımefendilere sordum, biz ne zaman kışın domates ektik? Türkiye'de domatesi bir milli mesele, bir ulusal güvenlik meselesi haline getirip, bir ülke sorunu, bir hükümet sorunu haline ne zaman getirdik? Ama öyle bir iklim oluşturuyorlar ki 17 yıldan beri bu saldırılara devam ediyorlar. Bu son 5-6 yıl da dahil olmak üzere, 7 yıl da dahil olmak üzere, geçmiş dönemler de dahil olmak üzere, eğer Gezi olayları 28 Şubat'ın öncesinde olsaydı hükümeti götürürdü. 17-25 olsaydı haydi haydi götürürdü, 15 Temmuz'a dayanabilmek zaten mümkün değildi, giderdi" şeklinde konuştu.



“BİR İKİ GÜN İÇERİSİNDE O ADAMIN KİM OLDUĞU ORTAYA ÇIKACAK"



Soylu, “Trabzon'a gittim. Uçaktan indim. Hiç böyle bir şey de hesap ediyor değilim. Dediler ki bir yarım saat sonra Ekrem İmamoğlu gelecek onu karşılamaya gelenler VIP'de bekliyorlar. Ben her zaman şehrime giriyorum. Kendime ait de bir özgüvenim var. Bana karşı sevgi ve itibar da çok yüksektir. Ben çıkarken birden adımımı attım 'Her şey çok güzel olacak' diye bağırmaya başladılar. Canım sıkılmadı değil. Siyasetin kendine ait bir edebi var. Sizin burada hakkınız olmamasına rağmen sizi oraya almışlar, o İmamoğlu'nun oradan geçmeye hakkı olmamasına rağmen nezaket göstermişler. Ben geçerken adamın birisi bana 'Akıllı ol Soylu' dedi. Akıllı ol Soylu bizim oralarda tehdittir. Mafya vari üsluptur. Onun bir cümle sonrası Akıllı ol Soylu, aklını alırız demektir. Döndüm ben de ona bir kelime söyledim. Ama baktım ki burada bir tezgah var biz de bu tezgaha düşmeyelim. Sonra seçim sonuna kadar düştüğümüz tezgahın maliyetini Binali abiye ödettirmeyelim. Adamla ilgili araştırma yaptık. Adamın da kim olduğu ortaya çıktı. Türkiye'de bir iki gün sonra o adamın kim olduğunu çok net bir şekilde anlar. Nasıl kirli işlerin sahibi olduğunu, onu oraya onların nasıl gönderdiğini, nasıl orada bir tezgah içerisinde olduklarını Türkiye bir iki gün içerisinde anlar" diye konuştu.



“BU BİR GÜÇ ZEHİRLENMESİDİR"



Soylu, “Ben buraya KATO dağından geldim, Selahattin Demirtaş'ın kucağından gelmedim. Dün akşamleyin Ordu'dan geçecek arkadaşlar uyarmışlar, eğer yanınızda bir milletvekili varsa VIP'den geçebilirsiniz. Ama yoksa geçemezsiniz. Onun için sizi biz alalım, zaten özel uçak tutmuşsunuz. Hani Musakkayla antrikot meselesi yaptı ya… Musakka hesabı yapan bugün saltanata erken başladı. Arkadaşlar demişler ki, eğer bir milletvekili varsa bir kişi geçebilir ama biz yine bir imkan sağlayalım. Gelmişler VIP'yi basmışlar. Bizim arkadaşlar da kusura bakmayın bu listelerde sizin isminiz yok. Devlet bize liste veriyor, bunun hesabını bize sorarlar. Deyip kendilerini yönlendirmişler. O arada Selahattin Demirtaş'a, Murat Karayılan'a söz söylemeyen Ekrem İmamoğlu Türkiye Cumhuriyetinin valisine 'it' diyor. Bu kabul edilebilir bir iş değildir. Bu bir güç zehirlenmesidir. Bu en hafif tabirle bir şımarıklıktır" ifadelerini kullandı.