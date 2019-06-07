'İmamoğlu ve Yıldırım'ın çıkacağı kanal belli oldu' iddiasını açıklama

Yıldırım ve İmamoğlu hangi kanalda tartışacak? İşte Yıldırım'ın isteği

Yıldırım ve İmamoğlu hangi kanalda tartışacak? İşte Yıldırım'ın isteği Seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'canlı yayında tartışma' teklifine yönelik, ''Biz karşılıklı bir yayına çıkma konusunda prensip olarak tamam dedik" açıklamasını yapan Binali Yı…