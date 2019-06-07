İGDAŞ'tan 'çikolatalı AKP propagandası' itirafı!

CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal, Twitter hesabından İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İGDAŞ’la ilgili kendisine gelen şok bir ihbarı paylaştı. Tanal’ın aktardığı iddiaya göre, İGDAŞ’ın bütün imkanları, AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’ın seçim kampanyası için seferber ediliyor.



İGDAŞ LOGOSU OLMAYAN ARAÇLARLA GİDİYORLAR



İGDAŞ Genel Müdürü tarafından telefon mesajıyla Kartal bölgesine çağrılan kurum personeli, bayram öncesinden (1,2,3 Haziran ve 7,8,9 Haziran tarihlerinde) başlanarak yardıma muhtaç ailelerin evlerini ziyaret edip Yıldırım’a oy istemeleri yönünde görevlendirildi. 1 müdür 1 şef, 1 şef 1 mühendis, 1 mühendis 1 teknik personel gibi 2’li gruplar halinde görevlendirilen personele, çalışmaların seçime kadar (hafta sonu tatilleri dahil) devam edeceği belirtildi. AKP adayına oy isteme görevi verilen personele, İGDAŞ logosu bulunmayan kiralık araçlar tahsis edildi.



AKP’NİN PROMOSYON ÜRÜNLERİNİ DAĞITIYORLAR



Başlarında müdürlerin, şeflerin bulunduğu İGDAŞ personeli, ev ev dolaşırken AKP’nin hazırladığı gıda malzemelerini ve seçim promosyon ürünlerini de dağıtıyor. Ziyaretlerde oyların 23 Haziran’da Yıldırım adına atılması mesajı veriliyor. CHP’li Tanal’a gelen ihbarda, AKP teşkilat mensubu gibi çalıştırılan personele fazla mesai ücretlerinin başka yollarla ödeneceğinin söylendiği, bazı ödemelerin yapıldığı öne sürüldü.



PERSONEL KORKUYOR



İhbarda, görevlendirilen İGDAŞ personeli içinde evlere gidip Binali Yıldırım’a destek talebinde bulunmak istemeyenlerin olduğu, ancak işten atılma korkusuyla seslerini çıkarmadıkları, ziyaretlerde amirlerine iştirak ettikleri belirtildi.





İGDAŞ ‘ZİYARETİ’ DOĞRULADI!

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın paylaştığı iddialara ilişkin yazılı bir açıklama yapan İGDAŞ, “iddialara konu olan ziyaretlerin İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde, empati ziyaretleri kapsamında periyodik olarak yapıldığını, sadece yönetici personelin gönüllülük esasına göre katılım gösterdiğini” ileri sürdü. Yapılan ziyaretlerin herhangi siyasi bir kimlikle yapılmadığı ve siyasi amaç taşımadığı savunularak, “Dolayısıyla oy istemek asla söz konusu değildir” denildi.



KUTU ÇİKOLATA GÖTÜRMÜŞLER!



İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal yardım verdiği vatandaşların evlerine yapılan ziyaretlerde siyasi içerikli bir hediyenin dağıtılmadığının da savunulduğu İGDAŞ açıklamasında, “Hediye geleneksel olarak bayramlaşma vesilesiyle götürülen bir kutu çikolatadan ibarettir” ifadelerine yer verildi.



İhbardaki fazla mesai ücreti ödenmesi iddiası için ise, “Ziyaretleri gerçekleştiren personel tamamen gönüllülük esasına göre bu çalışmada yer almıştır. Dolayısıyla herhangi bir mesai ücreti ödenmesi söz konusu değildir” savunması yapıldı.



TANAL’DAN ÇAĞRI: PERSONELE ATTIĞINIZ MESAJI PAYLAŞIN



İGDAŞ’ın kendisine verdiği cevapla ilgili değerlendirmelerde bulunan CHP’li Vekil Mahmut Tanal, tevil yoluyla yazdıklarının ikrar edildiğini söyledi. Tanal, İGDAŞ yöneticilerine personele atılan mesajları paylaşmaları çağrısında bulunarak, “Empati mühendis ve teknik personelle mi yapılır? Tatil olduğu halde İGDAŞ personeli hangi hak ve yetki ile sabah saat 09.00’da çalışmak üzere toplantıya çağrıldı?” diye sordu. Tanal, bu olayın peşini bırakmayacağını, TBMM gündemine taşıyacağını kaydetti.